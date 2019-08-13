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تحية عسكرية من رجل أمن سعودي لوالدته تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 13 آب / أغسطس 2019 - 08:06
تعبيرية
تعبيرية

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل أمن سعودي وهو يقوم بتأدية التحية العسكرية لوالدته أثناء تأديتها مناسك الحج هذا العام.

وأشار عدد من المغردين الى أن السيدة التي ظهرت في الفيديو هي والدة الشهيد إبراهيم عسيري، الذي فقد حياته في عملية عسكرية جنوبي السعودية.

وظهر عبد الرحمن في الفيديو وهو يقترب من والدته، ثم يؤدي لها التحية العسكرية، قبل أن يتبادلا عناقًا حارًا.

وقال رجل الأمن العريف عبد الرحمن عسيري، إن والدته تحج هذا العام ضمن حجاج وزارة الدفاع السعودية لذوي الشهداء.

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كلمات دالة:الجيش السعوديالحجموسم الحجيوم عرفة

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