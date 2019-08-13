تحية عسكرية من رجل أمن سعودي لوالدته تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل أمن سعودي وهو يقوم بتأدية التحية العسكرية لوالدته أثناء تأديتها مناسك الحج هذا العام.

وأشار عدد من المغردين الى أن السيدة التي ظهرت في الفيديو هي والدة الشهيد إبراهيم عسيري، الذي فقد حياته في عملية عسكرية جنوبي السعودية.

فيديو:



رجل أمن يؤدي التحية العسكرية لوالدته أثناء تأديتها مناسك الحج ضمن حجاج وزارة الدفاع لذوي الشهداء.(سبق) pic.twitter.com/o44zNHQZSU — هاشتاق السعودية (@HashKSA) August 12, 2019

وظهر عبد الرحمن في الفيديو وهو يقترب من والدته، ثم يؤدي لها التحية العسكرية، قبل أن يتبادلا عناقًا حارًا.

وقال رجل الأمن العريف عبد الرحمن عسيري، إن والدته تحج هذا العام ضمن حجاج وزارة الدفاع السعودية لذوي الشهداء.

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