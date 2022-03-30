تخريب مجسم لفظ الجلالة يثير غضب اللبنانيين ... ما علاقة حسن الخميني ؟

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مجموعة من الصور التي توثق التخريب المتعمد الذي تعرض له مجسم لفظ الجلالة المنصوب في أحد أحياء مدينة طرابلس شمالي العاصمة بيروت.

وأظهرت الصور المتداولة رش الدهان الملون (سبراي) الأحمر على مجسم لفظ الجلالة المنصوب وسط ساحة النور في طرابلس.

ولم يتوقف المُخرب عند هذا الحد، بل قام بكتابة اسم "حسن الخميني" أسفل المُجسم وهو ما استفز عدد من النشطاء الذين عبروا عن استيائهم من هذا المشهد ووصفوه بـ"غير الحضاري".

وتعجب عدد من المعلقين عن السبب الذي قد يدفع أحدهم للقيام بهذه الخطوة التخريبية المتعمدة وتشويه شكل المجسم بطريقة مستفزة فيما تساءل الكثيرون عن الجهة التي تقف هذا التخريب المتعمد.

وتساءل عدد من النشطاء عن هوية حسن الخميني، وهو ما سنجيب عنه في هذا التقرير.

من هو حسن الخميني

ولد حسن الخميني في 3 ديسمبر 1972، وهو رجل دين إيراني.

ويعد حسن الخميني حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، روح الله الخميني، وهو ابن أحمد الخميني وفاطمة الطباطبائي.

وبحسب ويكيبيديا فإن لدى حسن الخميني 4 أطفال.

يذكر أن روح الله بن مصطفى بن أحمد الموسوي الخميني هو رجل دين ومرجع ديني وفيلسوف وكاتب وسياسي شيعي إيراني وكان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقائد الثورة الإسلامية عام 1979 التي شهدت الإطاحة بالملكية البهلوية ومحمد رضا بهلوي، الشاه الأخير في إيران والذي سبقه الشاه رضا بهلوي.

بعد الثورة، أصبح روح الله الخميني المرشد الأعلى لإيران في الفترة من (1979-1989)، وهو منصب تم إنشاؤه في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية كأعلى سلطة سياسية ودينية للأمة. وخلفه علي خامنئي في 4 حزيران/يونيو 1989.