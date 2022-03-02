طرح تذاكر الاتحاد أمام ضمك : الأسعار - طريقة الحجز

طرح نادي الاتحاد السعودي تذاكر الاتحاد ضد نظيره ضمك ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022 والتي ستقام في مدينة الملك عبد الله الرياضية المعروف بـ "ملعب الجوهرة المشعّة" بمدينة جدة عروس البحر الأحمر.

وتأتي مواجهة نادي الاتحاد السعودي أمام نادي ضمك السعودي ضمن منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022.

ويدخل نادي الاتحاد مباراته أمام نادي ضمك السعودي متصدرًا جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، فيما يحتل ضمك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة.

موقع مباراة الاتحاد ضد ضمك

ملعب الجوهرة المشعة في جدة

موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك

موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد ضمك في الجولة 23 من الدوري السعودي هو يوم الخميس 3 مارس 2022.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر.

اليوم: الخميس 3 مارس 2022

الخميس 3 مارس 2022 الساعة: 19:00 بتوقيت السعودية / 18:00 بتوقيت مصر

تذاكر الاتحاد

يمكن العثور على تذاكر الاتحاد على الموقع الرسمي لنادي الاتحاد السعودي (يرجى النقر هنا)

* لا يوجد موقع آخر لشراء التذاكر

طريقة حجز تذاكر الاتحاد

الدخول إلى الموقع الرسمي لنادي الاتحاد السعودي (يرجى النقر هنا )

) تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد في حال كنت عضوًا جديدًا (البريد الإلكتروني + رقم الهاتف)

اختيار أيقونة "شراء التذاكر"

اختيار المكان في الملعب والتقدم في إجراءات الحجز

أسعار تذاكر مباراة الاتحاد وضمك

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد وضمك من 25 ريال وحتى تصل إلى 400 ريال.

الفئة السعر الموحدة 25 ريال سعودي الفضي 200 ريال سعودي الذهبي 400 ريال سعودي

ملعب الجوهرة المشعة

يُعد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة، عروس البحر الأحمر، من أهم الملاعب في المملكة العربية السعودية.

بدأ بناء ملعب الجوهرة المشعة في 2013 وانتهى البناء بنهاية شهر أبريل سنة 2014 م، وتقام على أرضيته أهم المباريات على مستوى المملكة العربية السعودية.

ويقع ملعب الجوهرة المشعة بالقرب من مطار الملك عبد العزيز الدولي.

الطاقة الاستيعابية لـ ملعب الجوهرة

يتسع ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية الرئيسي لأكثر من 62 ألف متفرج بمقاعد مرقمة ومقسمة بطريقة احترافية وعلى النحو التالي:

الجزء الأول من المدرجات يتسع لـ24 ألف متفرج

الجزء الثاني (المتوسط) من المدرجات يتسع لـ24 ألف متفرج

الجزء الثالث (الأعلى) من المدرجات يتسع لـ14 ألف مقعد

المنصة والمقصورة الخاصة

مئات المقاعد الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم

مكونات ملعب الجوهرة المشعّة