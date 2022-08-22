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تذاكر ديزني على الجليد مع ميكي والأصدقاء

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 22 آب / أغسطس 2022 - 09:59
تذاكر ديزني على الجليد مع ميكي والأصدقاء
تذاكر ديزني على الجليد مع ميكي والأصدقاء

تستعد منطقة بوليفارد الرياض لاستقبال أول عرض ديزني على الجليد مع ميكي والأصدقاء في حدثٍ استثنائي يترقبه عشاق العروض العالمية الحيّة المتميزة بعد طرح تذاكر ديزني على الجليد مع ميكي والأصدقاء.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أن عروض ديزني على الجليد - Disney on ice ستتضمن أهم شخصيات ديزني المعروفة والتي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي.

ويُعد عرض ديزني على الجليد مع ميكي والأصدقاء فرصة لحضور عرض ترفيهي مسلي ومشاهدة رحلة مثيرة وممتعة على الجليد للكبار والصغار تشمل أشهر قصص ديزني المليئة بالمغامرات البطولية، كمغامرة في أعالي البحار ومجموعة حكاية لعبة والفعاليات الخيالية المختلفة.

ويتيح عرض ديزني على الجليد - Disney on ice لمشاهديه فرصة الاستمتاع بوقتهم من خلال القصص المثيرة المتنوعة والاستعراضات الرياضية والترفيهية الممتعة والتي تتميز بها عروض ديزني.

تذاكر ديزني على الجليد مع ميكي والأصدقاء

 

تذاكر ديزني على الجليد مع ميكي والأصدقاء

  • التاريخ: الخميس، 25 أغسطس 2022 - الأربعاء، 21 سبتمبر 2022
  • الوقت: العرض الأول: 4:00 مساء - العرض الثاني: 8:00 مساء
  • المدينة: الرياض
  • المكان: بوليفارد رياض سيتي-ارينا

أسعار تذاكر عرض ديزني على الجليد

نوع التذكرة سعر التذكرة
GOLD 95 ريال سعودي
PLATINUM 185 ريال سعودي
SILVER 50 ريال سعودي
VIP 450 ريال سعودي

 

موقع عرض ديزني على الجليد

 

طريقة حجز تذاكر عرض ديزني على الجليد

يتم حجز تذاكر عرض ديزني على الجليد من خلال موقع تيكيت ميكس

https://www.ticketmx.com/ar

طريقة حجز ديزني على الجليد مع ميكي والأصدقاء

  • التوجه نحو الموقع الرسمي لتيكيت ميكس
  • اختيار فعالية حجز ديزني على الجليد مع ميكي والأصدقاء
  • اختيار تسجيل الدخول أو إتمام عملية إنشاء حساب جديد
  • تحديد يوم وموعد حضور الفعالية من خلال الروزنامة المرفقة بالفعالية
  • اختيار نوع التذكرة والعدد المطلوب منها ثم انقر على زر "اشترٍ التذكرة"
  • يظهر الموقع كافة التفاصيل المتعلقة بتذكرتك (الموعد، التاريخ، المكان، مجموع الأسعار)، تحقق منها ثم انقر على زر "واصل".
  • تحديد طريقة دفع التذكرة.

 

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