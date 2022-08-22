تستعد منطقة بوليفارد الرياض لاستقبال أول عرض ديزني على الجليد مع ميكي والأصدقاء في حدثٍ استثنائي يترقبه عشاق العروض العالمية الحيّة المتميزة بعد طرح تذاكر ديزني على الجليد مع ميكي والأصدقاء.

وأعلنت الهيئة العامة للترفيه عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أن عروض ديزني على الجليد - Disney on ice ستتضمن أهم شخصيات ديزني المعروفة والتي تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم العربي.

ويُعد عرض ديزني على الجليد مع ميكي والأصدقاء فرصة لحضور عرض ترفيهي مسلي ومشاهدة رحلة مثيرة وممتعة على الجليد للكبار والصغار تشمل أشهر قصص ديزني المليئة بالمغامرات البطولية، كمغامرة في أعالي البحار ومجموعة حكاية لعبة والفعاليات الخيالية المختلفة.

ويتيح عرض ديزني على الجليد - Disney on ice لمشاهديه فرصة الاستمتاع بوقتهم من خلال القصص المثيرة المتنوعة والاستعراضات الرياضية والترفيهية الممتعة والتي تتميز بها عروض ديزني.

تذاكر ديزني على الجليد مع ميكي والأصدقاء

التاريخ: الخميس، 25 أغسطس 2022 - الأربعاء، 21 سبتمبر 2022

الخميس، 25 أغسطس 2022 - الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 الوقت: العرض الأول: 4:00 مساء - العرض الثاني: 8:00 مساء

العرض الأول: 4:00 مساء - العرض الثاني: 8:00 مساء المدينة: الرياض

الرياض المكان: بوليفارد رياض سيتي-ارينا

أسعار تذاكر عرض ديزني على الجليد

نوع التذكرة سعر التذكرة GOLD 95 ريال سعودي PLATINUM 185 ريال سعودي SILVER 50 ريال سعودي VIP 450 ريال سعودي

موقع عرض ديزني على الجليد

طريقة حجز تذاكر عرض ديزني على الجليد

يتم حجز تذاكر عرض ديزني على الجليد من خلال موقع تيكيت ميكس

https://www.ticketmx.com/ar

طريقة حجز ديزني على الجليد مع ميكي والأصدقاء