تذاكر قرية الأنمي سيتي ووك جدة

البوابة - لعشاق أعمال الرسوم المتحركة اليابانية، المعروفة عالميًا بـ الأنمي، فرصة استثنائية لخوض تجربة حيّة في عالم ممزوج بالثقافة اليابانية من خلال زيارة قرية الأنمي جدة التي عادت من جديد هذا العام في منطقة سيتي ووك جدة.

وللعام الثاني على التوالي، ستفتح قرية الأنمي أبوابها لعشاق مسلسلات الأنمي وأفلام المانغا اليابانية والتي تعتبر الأولى من نوعها وأكبر قرية في الشرق الأوسط للاحتفال بهذا العالم الرائع.

وتوفر قرية الأنمي لروّاد وزوار منطقة سيتي ووك جدة تجربة ترفيهية استثنائية مليئة بطابع مسلسلات وأفلام المانغا اليابانية مع الكثير من العروض والفعاليات الثقافية والحفلات الموسيقية اليابانية التي أقيمت بحضور شخصيات يابانية شهيرة.

وتعد قرية الأنمي واحدة من أشهر وأهم أقسام منطقة سيتي ووك جدة، التي تضم مجموعة أخرى من المناطق الفرعية مثل قرية الرعب ووندر وول.

قرية الأنمي (ستي وووك)

وتتضمن قرية الأنمي الكثير من المناطق التي تم تحضيرها من وحي أشهر مسلسلات الأنمي وأفلام المانجا اليابانية وتحتوي كل واحدة منها على تجارب مميزة ومختلفة.

كما تتضمن قرية الأنمي على متاجر لبيع منتجات مسلسلات الأنمي وأفلام المانغا اليابانية الأصلية من اليابان، بالإضافة إلى مجموعة من الأكشاك ومطاعم يابانية تقديم المأكولات والمشروبات من وحي الثقافة اليابانية.

ومن المقرر أن ستضيف قرية الأنمي مجموعة من الفعاليات والحفلات والتجارب المستوحاة من عالم الأنمي وأفلام المانجا اليابانية.

ومن المقرر أن يتم افتتاح قرية الأنمي يوم الاثنين 24 أبريل الفنان موجو مع حفل مميز.

موعد قرية الأنمي

التاريخ : الاثنين، 24 أبريل 2023 - الأربعاء 07 يونيو 2023

الاثنين، 24 أبريل 2023 - الأربعاء 07 يونيو 2023 الوقت : من 05:00 م الى 12:00 ص

من 05:00 م الى 12:00 ص المدينة : جدة

جدة المكان: سيتي ووك جدة قرية الانمي

موقع قرية الانمي

المكان : مسرح قرية الأنمي - سيتي ووك

تذاكر قرية الأنمي

تم طرح تذاكر دخول قرية الانمي عبر موقع تيكيت ميكس

وتبدأ أسعار التذاكر من 100 ريال سعودي شاملة الضريبة.

للوصول إلى الموقع، يرجى النقر هنا

اسعار تذاكر قرية الانمي

نوع التذكرة أسعار التذاكر تذكرة VIP 300 ريال سعودي تذكرة دخول عامة 100 ريال سعودي تذكرة دخول عامة 150 ريال سعودي

*الاسعار شاملة الضريبة

*هذة الفعالية شاملة دخول سيتي ووك

حجز قرية الانمي

الوصول إلى الصفحة الرسمية لموقع تيكيت ميكس (يرجى النقر هنا )

) ثم الضغط على فعالية قرية الانمي

بعد قراءة كافة تعليمات وشروط حضور الفعالية اضغط على "احجز الآن"

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فعاليات قرية الأنمي

تشهد القرية الأنمي العديد من الفعاليات الترفيهية ومنها :

عروض موسيقية

مسيرة استعراضية للأزياء التنكرية

عروض شخصيات من الرسوم المتحركة اليابانية

أنشطة تعليمية

عروض سينمائية

سيتي ووك جدة

تعد منطقة سيتي ووك جدة واحدة أهم المناطق الترفيهية في جدة وأكبرها من حيث المساحة، فهي تضمن لزوارها وروّادها تجربة ترفيهية فريدة من نوعها ترضي الجميع على اختلاف أذواقهم واهتمامهم.

مطاعم سيتي ووك جدة

تضم منقطة سيتي ووك قائمة طويلة من المطاعم التي ترضي كافة الأذواق والتي تشمل المطاعم السعودية والعربية وكذلك العالمية وخاصة الإيطالية.

ومن هذه المطاعم نذكر لكم: