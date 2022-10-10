تذاكر موسم الدرعية 2022 - الرابط - طريقة الحجز

من قلب الدرعية، تلك المدينة السعودية المدرجة على قائمة التراث العمراني العالمي "اليونسكو"، سينطلق موسم الدرعية 2022 بنسخة مُحملة بالكثير من الحماس والمغامرات والمتعة مع قائمة طويلة من الفعاليات الترفيهية العالمية والأحداث الرياضية التي ينتظرها عشاق المغامرة والتشويق.

ويستعد عشاق الرياضة والباحثين عن الترفيه للاستمتاع بالنسخة الثانية من موسم الدرعية بعد النجاح المُبهر الذي حققه الموسم الأول 2019 والمتمثل بسباقات الفورمولا إي وبطولة العالم للوزن الثقيل والكثير من العروض الترفيهية العالمية.

ويُعد موسم الدرعية 2022 فرصة مثالية لخوض تجارب حماسية وعيش لحظات لا تنسى والاستمتاع بموسم مليء بالفعاليات يُرضي شغف الزوّار بالرياضة والتجارب الترفيهية.

موسم الدرعية 2022

مع حزمة كبيرة من البطولات الرياضية والفعاليات الترفيهية، سينجح موسم الدرعية 2022 في تحويل محافظة الدرعية إلى "الوجهة السياحية الأولى عالميًا" محققة مستهدفات رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويُعد موسم الدرعية أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أطلقتها هيئة الترفيه على مستوى المملكة العربية السعودية بهدف جعلها منطقة جذب ترفيهي على مستوى العالم أجمع وتقديم فعاليات جاذبة تعزز من ازدهار الاقتصاد الوطني وحيوية المجتمع بالإضافة إلى توفير فرص توظيف مثالية لشباب السعودية.

وعلى مدار أربعة أشهر، ستحظى مدينة الدرعية التاريخية باهتمام إعلامي منقطع النظير لما لها من مكانة تراثية وجغرافية عريقة، كما أنها ضمن المواقع المدرجة على قائمة التراث العمراني العالمي "اليونيسكو".

موعد موسم الدرعية

سينطلق في الفترة ما بين 20 أكتوبر وحتى 22 فبراير

فعاليات موسم الدرعية 2022

سيحظى زوّار موسم الدرعية من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها؛ بفرصة مثالية لحضور العديد من البطولات الرياضية في ميادين الفروسية وملاعب التنس وحلبات الفورمولا إي التي تناسب جميع الفئات العمرية، وهي:

جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز

ستجمع بطولة جولات لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز - Longines Global Champions Tour أفضل فرسان العالم في منافسات قفز الحواجز.

وتعد هذه البطولة من أبرز بطولات قفز الحواجز على مستوى العالم ومن المرجح أن تقام في مركز الدهامي للفروسية بالدرعية.

بطولة جولة العالم لكرة السلة 3 اكس 3 اكس

تعد بطولة جولة العالم لكرة السلة 3 اكس 3 اكس - FIBA 3x3 world tour 2022 إحدى أهم البطولات الدولية التي تقام في عالم كرة السلة وتأتي ضمن 12 حدثًا بدأت في Utsunomiya Opener وستنتهي في أبو ظبي بتاريخ 10-11 ديسمبر.

كأس الدرعية للتنس

تعد بطولة كأس الدرعية للتنس - Diriyah Tennis Cup أحد أهم الفعاليات في عالم التنس والتي تقام بمشاركة أفضل لاعبي التنس المحترفين من جميع أنحاء العالم.

ووصلت قيمة جوائز النسخة الأولى من بطولة كأس الدرعية لنحو 3 ملايين دولار أميركي شارك فيها 8 من أفضل لاعبي التنس المحترفين من ضمنهم 6 لاعبين يتواجدون في قائمة أفضل 20 لاعبًا عالميًا.

وتقام منافسات كأس الدرعية على ملعب "الدرعية أرينا" الذي يستوعب 15 ألف متفرج.

فورمولا إي الدرعية

يُعد سباق اي بي بي اي فورمولا اي بري - ABB FIA Formula E Diriyah E Prix أحد أهم الفعاليات الرياضية العالمية المدرجة على قائمة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها السعودية خلال عام 2022 برعاية الاتحاد الدولي للسيارات.

ولم يتم تحديد موعد انطلاق فورمولا إي الدرعية 2022 لكنه بالتأكيد سيقام على حلبة الدرعية التي يبلغ طول مسارها 2.495 كم وتضم 21 دورة.

ومن المتوقع أن يشارك في سباق فورمولا اي الدرعية مشاركة أحد عشر فريقًا، ومنهم: فرق جاغوار تي سي إس ريسينغ، تاغ هوير بورشه، مرسيدس إي كيو، دي إس تيكيتاه.

وتتميّز السيارات المشاركة في السباق الدولي بأنّها من النوع الموفّر للطاقة، حيث تستخدم السيارات مصابيح LED التي تعمل بنصف طاقة المصابيح العادية، وبذلك ستتميّز السهرات بأضواء المصابيح والألوان الجميلة المنبعثة من السيارات.

موقع سباق فورمولا اي الدرعية

الموقع: حلبة الدرعية

مهرجان الدرعية 2022

لم يتم الكشف عن أسماء الفنانين والموسيقيين المشاركة في مهرجان الدرعية حتى هذه اللحظة.

مكان موسم الدرعية

محافظة الدرعية التابعة إداريًا لمنطقة الرياض.

رابط تذاكر موسم الدرعية 2022

لم يتم طرح التذاكر حتى هذه اللحظة

التذاكر ستكون متوفرة عبر الرابط، يرجى النقر هنا

طريقة حجز تذاكر موسم الدرعية

عند توفر تذاكر الفعاليات المدرجة ضمن موسم الدرعية 2022، يجب اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بموسم الدرعية بالنقر هنا

اختيار الفعالية المدرجة على الموقع الرسمي

النقر على زر شراء التذاكر

حجز التذكرة بالموعد المناسب

إتمام عملية الدفع عن طريق الموقع

اسعار تذاكر موسم الدرعية

لم يتم الكشف عن قائمة أسعار تذاكر موسم الدرعية حتى هذه اللحظة، لكن سيتم عرضها حال توفرها.

موسم الدرعيه 2019

أقيمت النسخة الأولى من موسم الدرعية في الفترة ما بين 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر من عام 2019.

ونجحت النسخة الأولى من موسم الدرعية 2019 في تحقيق العديد من مستهدفات رؤية المملكة 2030 التنموية والاقتصادية من خلال تعزيز قطاع الفعاليات في المجالات الترفيهية والرياضية والسياحية والثقافية كافة.

فعاليات موسم الدرعيه 2019

شهدت النسخة الأولى من موسم الدرعية العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية، والتي جاءت على النحو التالي:

196 حدثًا رياضيًا وطنيًا ودوليًا

4 أحداث رياضية عالمية

16 حفلة لفنانين عالميين في الموسيقى الحيّة

حفلات موسم الدرعية 2019

حظي ضيوف وزوار النسخة الأولى من موسم الدرعية على فرصة ذهبية لحضور أهم المهرجانات الموسيقية والتي جاءت على النحو التالي:

22 نوفمبر 2019: مهرجان الدرعية الموسيقي والذي تضم حفل فرقة "ايماجين دراغونز" و"كلين بانديت" و"آلان والكر".

مهرجان الدرعية الموسيقي والذي تضم حفل فرقة "ايماجين دراغونز" و"كلين بانديت" و"آلان والكر". 23 نوفمبر 2019: أحيا نجم الأغاني اللاتينية الأمريكية "مالوما" حفل غنائي في اليوم الثاني من سباق فورمولا إي الدرعية، بالإضافة إلى نجم الآر أند بي والبوب الكندي اللبناني "مساري".

أحيا نجم الأغاني اللاتينية الأمريكية "مالوما" حفل غنائي في اليوم الثاني من سباق فورمولا إي الدرعية، بالإضافة إلى نجم الآر أند بي والبوب الكندي اللبناني "مساري". 29 نوفمبر 2019: حفل المغنين العالميين "بيتبول" و"شاغي" و"دون عمر".

حفل المغنين العالميين "بيتبول" و"شاغي" و"دون عمر". 30 نوفمبر 2019: حفل "ليل وين" و "تايغا" و "فيوتشر".

حفل "ليل وين" و "تايغا" و "فيوتشر". 30 نوفمبر 2019: حفل "ليل وين" و "تايغا" و "فيوتشر".

حساب موسم الدرعية انستغرام

للوصول إلى الحساب الرسمي لفعاليات موسم الدرعية على إنستغرام يرجى النقر هنا

موسم الدرعية تويتر

للوصول إلى الحساب الرسمي لفعاليات موسم الدرعية على موقع التدوين "تويتر" يرجى النقر هنا

واحة الدرعية

تعد واحة الدرعية واحدة من أشهر وأهم المناطق الترفيهية في الهواء الطلق، وجزء لا يتجزأ من موسم الدرعية 2019 حين استقبل نحو مليون زائر على مدى شهرين.

تم بناء واحة الدرعية في 52 يومًا فقط، وغرس الجماليات الثقافية المميزة للمنطقة والهياكل النجدية الأصلية مع الهندسة المعمارية المعاصرة والتقنيات الحديثة لدمج الفن بشكل فعّال مع المشاركة المجتمعية.



قام فريق بتخطيط وبناء واحة الدرعية من الألف إلى الياء لتكون الوجهة الترفيهية الأولى في مهرجان الدرعية المخصص للعائلات مع مجموعة واسعة من خيارات الترفيه ومطاعم وكافيهات شهيرة.