"ترامب" يتسبب في أزمة لدى متجر مخصص في المكياج.. ودرجة كريم الأساس السبب!

تعرض الموقع التسوق الالكتروني لعلامة "برونكس كولورز-Bronx Colors" السويسرية المتخصص في المكياج للتوقف عن العمل تمامًا بعدما نشرت صحيفة أمريكية أنه يُنتِج مُستحضر التجميل برتقالي اللون الذي من الواضح أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدمه.

وقد تسبب التقرير الذي نشرته صحيفة " واشنطن بوست - The Washington Post" يوم الجمعة الماضي (6 ديسمبر) في هجوم كبير على الموقع لشراء المنتج مما أدى لتوقف الموقع عن العمل تمامًا.

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وقال موقع Bronx Colors، لمجلة Newsweek الأمريكية، أن درجة لون مُصحِّح العيوب (الكونسيلر) أصبحت "مثيرة جدًا جدًا"، بعدما تقرير "واشنطن بوست" الذي يَزعُم أن مدبرات منزل "ترامب" طُلب منهن ضمان توفر 3 علب من هذا النوع من مستحضر التجميل في غرفة نوم الرئيس الحالي طوال الوقت.

من جهته، قال المتحدث باسم العلامة التجارية لمنتج Bronx Colors، إنَّ قسم تكنولوجيا المعلومات "جُن جنونه" بعد أن تسبب تدفق أعداد هائلة من الزائرين إلى موقع Bronx Colors في انهياره.

وأضاف: "(الموقع) مكتظ بالزائرين حاليًا"، مشيرًا إلى أنه يستحيل معرفة ما إذا كان البيت الأبيض أو The Trump Organization قدما طلبات شراء مباشرة لمُصحِّح العيوب برتقالي اللون.

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فيما كتب ديفيد فهارينتولد، مراسل The Washington Post، إنَّ "نفس درجة اللون" من مستحضر تجميل Bronx Colors البرتقالي التي يستخدمها ترامب هي BHC06. وفي وقت كتابة المقال، بلغ سعر مُصحِّح العيوب 7.21 دولار.

يُذكَّر أنَّ قدرة الرئيس على الظهور ببشرة مُسمرَّة خلال جميع الفصول كانت مثار الحديث منذ توليه منصبه في عام 2016.

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وقد اشتكى "ترامب" نفسه ذات مرة، خلال حفل عشاء لأعضاء مجلس النواب من الحزب الجمهوري في وقت سابق من هذا العام، من أنَّ المصابيح الكهربائية الموفرة للطاقة هي السبب في ظهوره ببشرة برتقالية اللون.

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