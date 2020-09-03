ترتدي ملابس داخلية حمراء وحمالة صدر.. سحب دمية "ذات طابع جنسي" من الأسواق البريطانية

أعلنت متجر "تيسكو-Tesco" سحب دمية Na Na Na من الأسواق البريطانية كانت ترتدي ملابس داخلية حمراء وحمالة صدر أغضبت الأسر البريطانية.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أصيب "آدم ويفر"، من فيل أوف غلامورغان بمقاطعة "ويلز"، بالرعب بعد أن قامت ابنته "سافانا" البالغة من العمر سبع سنوات بفك غطاء لعبة Na Na Na ووجدتها مرتدية ملابس داخلية مثيرة.

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وشارك والد الفتاة صورًا على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت تظهر المقارنة بين الدمية التي تبلغ قيمتها 23 جنيهًا إسترلينيًا المُعلن عنها على الصندوق واللعبة "المزعجة" بالداخل.

وبعد رؤية منشور الأب، أعلن متجر "تيسكو" بأنه سيقوم بإزالة المنتج من رفوفه.

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وقال متحدث باسم متجر "تيسكو" في بيان رسمي: "سنزيل هذا المنتج من متاجرنا، ونود أن نشكر عملائنا على لفت انتباهنا إلى هذا ونأسف لأي مخالفة ربما تكون قد حدثت".

وتوجه الأب آدم الى مواقع التواصل الاجتماعي لتحذير الآباء الآخرين من هذا الاكتشاف الصادم.

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ونشر صور الدمية قائلًا: "أي شخص يعرفني يعرف أنني لست متعجرفًا أو شخصًا شديد الحساسية، ذهبت أنا وسارة إلى Tesco اليوم وقررت سارة الحصول على القليل من المتعة لإنهاء العطلة الصيفية".

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وتابع: "لقد أرادت ابنتي دمية LoL ولكن بعد كل الجدل الأخير، اخترت اللعبة أدناه بسعر 23 جنيهًا إسترلينيًا (ليست رخيصة بالنسبة لدمية) حصلت عليها في المنزل لمعرفة الدمية التي حصلت عليها وسأكون صريحًا أنا مشمئز".

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