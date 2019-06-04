ترقب إماراتي لحفل زفاف أبناء بن راشد.. وبطاقات الدعوة تكشف التفاصيل

لا زال نبأ زواج أبناء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يحظى باهتمام وسائل الإعلام الإماراتية والعربية إذ من المتوقع أن يكون حدثًا استثنائيًا لأنه سيقام لأبنائه الثلاث حمدان وأحمد ومكتوم.

وسبق أن لفتت الدعوات التي تم توزيعها في عقد القران الأنظار، نظرًا لأنها كانت فريدة من نوعها، حيث تم توزيع الحلوى العمانية الشهيرة، مقرونة ببطاقات الدعوة على المدعوين، كنوع من الهدية "اللذيذة"، التي تسر المدعوين الصائمين على موائد إفطارهم.

​

وتضمنت الدعوة أواني ذهبية كبيرة اللون، مملوءة بالحلوة العمانية، وقد وضعت في صندوق كبير، تم تطريز دعوة عقد القران عليه.

​

وكشفت البطاقة بأن حفل زفاف الشيوخ الثلاث سيقام في السادس من يونيو (حفل الرجال) والرابع عشر من يونيو (حفل السيدات).

​

ونشرت ذلك مربية شهيرة للأسرة الحاكمة في دبي منذ عقود، عبر حسابها المعروف في "انستغرام"، باسم ماما نورا.

​

يذكر أن ولي عهد دبي، الشيخ حمدان، عقد قرانه على ابنة خالته الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم، فيما عقد قران الشيخ مكتوم على ابنة خالته الشيخة مريم بنت بطي آل مكتوم، وعقد قران الشيخ أحمد على ابنة عم والدته الشيخة مدية بنت دلموج آل مكتوم.

من هي شيخة دبي المستقبلية؟

​

شيخة دبي المستقبيلية ذات 28 عامًا الشيخة شيخة بنت سعيد بن ثاني آل مكتوم هي ابنة شقيقة الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم والدة الشيخ حمدان (ابنة خالته).

وهي ابنة الشيخ سعيد بن ثاني بن جمعه بن مكتوم آل مكتوم وابنة عمه الشيخة حصة بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم و لديها 8 اخوة واخوات الشيخة هند والشيخ مكتوم والشيخة مدية والشيخ ثاني والشيخ راشد والشيخ أحمد والشيخ حشر والشيخ دلموك.

من المعروف لدي العائلات الملكية الخليجية انهم لا يقوموا بنشر صور العروسين ويكتفوا بنشر صور العرايس في مرحلة الطفولة.

لمزيد من اختيار المحرر:

محمد بن راشد يحتفل بعقد قران 3 من أبنائه في يوم واحد