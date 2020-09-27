تسونامي النبيذ الأحمر.. انفجار صهريج سعة 50000 لتر في مصنع نبيذ بإسبانيا

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اللحظة الصادمة التي اندلعت فيها نافورة من النبيذ الأحمر من خزان سعته 50000 لتر في مصنع نبيذ في إسبانيا.

وتظهر اللقطات تدفق النبيذ الأحمر من خزانات معدنية كبيرة في مصنع النبيذ Bodegas Vitivinos في بلدية "فياماليا" وسط إسبانيا.

في بداية الفيديو، شوهدت نبيذ أحمر كبير يتدفق من أحد الخزانات ويتسرب على الأرض قبل أن ينفجر بنافورة ضخمة.

وقد تمت مشاركة الفيديو بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي وحظي بإعجاب ما يقرب من 38 ألف شخص وأعيد تغريده أكثر من 9 آلاف مرة، خلال أقل من 24 ساعة.

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وقد أثارت الكمية الهائلة من النبيذ الأحمر المتدفقة، خيال بعض المشاهدين، الذين قارنوه بإحدى المشاهد في فيلم الرعب والإثارة الشهير "البريق-The Shining" من بطولة النجم "جاك نيكلسون" والذي يظهر موجة من الدماء تندفع من مصعد لتغرق ممر الفندق.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الى أن شركة Bodegas Vitivinos تأسست عام 1969، وتنتج حوالي 6،000،000 كيلوجرام من العنب.

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وتُدار المنشأة حاليًا تحت إشراف الدكتور "خوسيه ب. جراسيا".

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