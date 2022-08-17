تشبيه خطيبة الأمير الحسين بن عبد الله بالأميرة المغربية للا سلمى .. هل ترون الشبه؟

سيطر نبأ خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله من الآنسة رجوة آل سيف على أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حتى تصدر اسمهما قائمة الأكثر بحثًا على محركات البحث.

وتفاعل النشطاء مع نبأ خطوبة الأمير الحسين على منصات التواصل الاجتماعي من خلال كتابة عبارات التهنئة للعائلة الهاشمية وللعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وزوجته الملكة رانيا.

ومع الكشف عن اسم عروس الأمير الحسين، حتى سارع النشطاء نحو "غوغل" لمعرفة المزيد من التفاصيل تتعلق بعمرها ودراستها ومكان ولادتها.

المصدر: الديوان الملكي الأردني

الآنسة رجوة والأميرة للا سلمى

وفي الوقت الذي أبدى الكثير من المعلقين إعجابهم بجمال الآنسة رجوة، شبهها الكثيرون بالأميرة للا سلمى، الزوجة السابقة للعاهل المغربي ووالدة ولي عهد المغرب الأمير الحسن بن محمد والأميرة خديجة بنت محمد السادس.

وذكر معلقون أن كلتاهما، الآنسة رجوة والأميرة للاسلمى تمتعان ببشرة حنطية جذابة، وشعر متموج وابتسامة لطيفة، إلَّا أن أوجه الاختلاف- كما يراه البعض- لون الشعر.

وكانت صفحات إخبارية محلية في الأردن قد ذكرت أن أصل عائلة آل سيف يعود إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

من هي رجوة آل سيف

اسمها الكامل: رجوة بنت خالد بن مساعد بت سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

رجوة بنت خالد بن مساعد بت سيف بن عبدالعزيز آل سيف. والدتها: السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري. مكان الولادة: العاصمة السعودية الرياض

العاصمة السعودية الرياض تاريخ الولادة: 28 أبريل 1994.

28 أبريل 1994. العمر: 28 عامًا.

دراسة رجوة آل سيف

أكملت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية.

أكملت تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة سيراكوز في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

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