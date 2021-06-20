تشويه وجه شاب دافع عن شقيقته ضد المتحرشين.. جريمة مروعة تهز الأردن

هزت جريمة الاعتداء على شاب بالأدوات الحادة الشارع الأردني لدفاعه عن شقيقته التي تعرضت للتحرش والمعاكسة من قبل مجموعة من الشباب في أحد شوارع محافظة إربد.

ونقلت صفحات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لتفاصيل الجريمة والتي بدأت حين قامت مجموعة من الشباب بمعاكسة فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا ليسارع شقيقها بالدفاع عنها.

من قليل شاب يتعرض للإعتداء بالأدوات الحاده في مدينة إربد بعد دفاعه عن شقيقته التي تبلغ من العمر 14 عام التي حاول شاب التحرش بها ومضايقتها. pic.twitter.com/8RmOxJJosq — Rashed (@mubaidin_rashed) June 19, 2021

لكن الشاب لم يتوقع أن يهاجمه المتحرشون بالسكاكين والأدوات الحادة ويشوهوا وجهه وأجزاء مختلفة من جسده معرضين حياته للخطر.

وتم نقل الشاب إلى أحد مستشفيات مدينة إربد الواقعة شمالي العاصمة الأردنية عمان، وحالته الصحية مستقرة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل الجهات الأمنية الأردنية حتى هذه اللحظة.