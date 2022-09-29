"تصادم طائرتين بمطار هيثرو اللندني ولا إصابات "

توجهت كوادر خدمة الطوارئ نحو مدرجات مطار هيثرو اللندني مساء أمس الأربعاء بعد وقوع حادثة اصطدام بين طائرتي ركاب في حادثٍ طفيف لم يسفر عنه أي إصابات.

وفقًا لإدارة المطار ووسائل إعلام بريطانية، وقع حادث التصادم على مدرجات مطار هيثرو بين طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية الجنوبية "كوريان إير" وأخرى تابعة للخطوط الجوية الآيسلندية "آيسلاند إير" في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء، 28 سبتمبر 2022.

وقالت المتحدثة باسم مطار هيثرو: " تدخّلت خدمات الطوارئ بعد وقوع حادث التصادم، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات ولكن خدمات الطوارئ تعمل هناك لضمان سلامة جميع الركاب وأفراد الطاقم".

من جانبه، قال متحدث باسم الإسعاف في لندن: "تم استدعاؤنا اليوم في الساعة 8.06 مساءً لتقارير عن حادث في مطار هيثرو، قمنا بإرسال عدد من الكوادر إلى مكان الحادث بما في ذلك أعضاء فريق الاستجابة للمناطق الخطرة (HART) لدينا، وقائد الفريق السريري، ومسؤول الاستجابة للحوادث، كما ذهبنا إلى مركز استقبال للركاب ولكن لم يحتاج أحد إلى العلاج أو كان بحاجة إلى نقله إلى المستشفى".

وعلى الرغم من أن الحادث كان "طفيف" ولم يتسبب في تعطيل حركة الملاحة بالمطار اللندني، إلا أن الإدارة نصحت المسافرين بالتحقق من جدول رحلاتهم مسبقًا.

وتوجه المسافرون في مطار هيثرو نحو وسائل التواصل الاجتماعي من أجل لمشاركة صور ومقاطع فيديو للمدرج المليء بكوادر خدمات الطوارئ.

وكتب أحد المغردين على موقع التدوين تويتر: "هل هذا طبيعي بالنسبة مطار هيثرو؟ هناك 4 أو 5 مركبات مختلفة لخدمة الطوارئ مع أضواء زرقاء تومض على مدرج المطار."

كما كان الصحفي البريطاني دان صباغ على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية الذي أكد أن التصادم تسبب في حدوث شرخ في الجناح الخلفي للطائرة الآيسلندية.

مطار هيثرو

مطار دولي يُعد أكبر مطارات بريطانيا وثالث أكثر المطارات ازدحامًا على مستوى العالم من ناحية المسافرين.

يُدار مطار هيثرو الدولي من قبل "شركة مطار هيثرو المحدودة"، ويعد المقر الرئيسي ومركز عمليات شركات الخطوط الجوية البريطانية، وشركة بي إم أي، وشركة فيرجن أتلانتيك.