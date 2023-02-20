تصوير فيلم إباحي في حمامات ملعب نيس الفرنسي.. والقضاء يتدخل

البوابة - تتميّز كرة القدم بأنها رياضة يمكن أن تحدث فيها مواقف صادمة وغير متوقعة قد تتصدر عناوين الأخبار في جميع وسائل الإعلام حول العالم لأيام، هذه المرة كان الدور على نادي نيس الفرنسي ليكون بطل الرواية، لكن ليس على أرض الملعب بل بفضيحة إباحية وقعت في ملعب أليانز ريفييرا الخاص به.

وكشفت إدارة نادي نيس الفرنسي بأنها سجلت شكوى رسمية بعد تصوير مجموعة من الأشخاص مقطع فيديو إباحيّ للهواة داخل مراحيض ملعب أليانز ريفييرا وذلك خلال مباراته ضد ليل ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم أواخر الشهر الفائت.

وذكرت وسائل إعلام محلية في فرنسا أن إدارة نادي نيس الفرنسي لكرة القدم لم تكن على دراية بتصوير محتوى إباحي داخل ملعب أليانز ريفييرا الخاص به بل اكتشف الفضحية لاحقًا حين بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول مقطع الفيديو الإباحي.

كما ذكرت وسائل الإعلام أن مشغل الملعب شركة "نيس ايكو ستاديوم"، الذي تم بناؤه عام 2013 ويتسع لـ35 ألف شخص، قد تقدمت أيضًا بشكوى رسمية لـ "ربط صورة الملعب بنشاط إباحي".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ رفع مسؤول في مطار نيس كوت دازور شكوى ثالثة بسبب "الإضرار بعلامة المطار التجارية" على الرغم من أن المحتوى تم تصويره قبل أشهر بواسطة نفس السيدة الشابة ولكن هذه المرة داخل المطار.

وقال متحدث باسم مطار نيس كوت دازور: "لقد نقلنا للتو كل الدلائل الى الشرطة القضائية، لا نريد أن نغض الطرف عما حدث ولا نأمل أن يحدث ذلك مرة أخرى".

وأظهر مقطع الفيديو الإباحي فتاة تقترب من رجال عدة داخل المطار وتعرض عليها ممارسة الجنس معها بشكلٍ علني، وينتهي الفيديو بممارسات جنسية بين شابة وشاب في مراحيض مخصصة للأطفال وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا.

وحسب وسائل إعلام محلية، فقد تم نشر مقطع الفيديو لأول مرة منذ أكثر من عام وحصد أكثر من 380 ألف مشاهدة على منصة محتوى إباحي.

ملعب نيس

يُطلق عليه اسم ملعب ليانز ريفيرا المعروف أيضًا باسم ستاد نيس هو ملعب متعدد الأغراض يقع في مدينة نيس بفرنسا، إذ يستخدم لمباريات نادي الرغبي تولون.

تم البدء ببناء الملعب في عام 2011 وتم افتتاحه بشكلٍ رسمي في عام 2013 كبديل للملعب القديم ملعب دو راي البلدي ويتسع لـ35 ألف شخص.

شهد الملعب عدد كبير من مباريات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم كما استضاف ست مباريات في كأس العالم للسيدات 2019.