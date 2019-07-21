تضمنت أدوات حلاقة وسكاكين.. الأطباء يستخرجون 33 قطعة من معدة مريض

فوجئ عدد من الأطباء في إحدى المستشفيات الهندية بعد أن عثروا على 33 قطعة في معدة مريض كان يشتكي من ألم شديد في بطنه.

وفي التفاصيل، فقد تم إدخال الشاب "يوغيش ثاكور" الى مستشفى بمدينة تشاتاربور بولاية ماديا براديش في 14 يوليو، بعد أن اشتكى من ألم شديد في المعدة.

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بعد أن وأخبرت والدته "كوسما ثاكور"، الأطباء أن ابنها "يمسك أي شيء ويأكله"، ما جعلهم يقومون بإجراء فحص بالأشعة عليه.

وأصيب الأطباء بالدهشة عندما رأوا أشياء مثل السكاكين والمفك وشفرات حلاقة وأدوات بلاستيكية داخل معدة ثاكور.

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قام الأطباء باستخراج هذه الأشياء من بطن "ثاكور"، وهو ويتعافى من العملية الجراحية.

ومن المحتمل أن "ثاكور" يعاني من حالة "أكوفاجيا"، وهو اضطراب يأكل فيه الناس أشياء حادة أو معدنية وغيرها من الأشياء التي لا يمكن هضمها.

وغالبًا تحدث هذه الحالة مع اضطرابات في الصحة العقلية مثل الإصابة بمرض التوحد أو انفصام الشخصية.

وقال الدكتور إم بي خاري، الذي أجرى العملية الجراحية: "لقد كانت عملية صعبة للغاية؛ لأنه كان يعاني من ارتفاع في ضغط الدم، إنه يتعافى حاليًا وسيغادر المستشفى بعد خمسة أيام".

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