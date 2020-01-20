تضمن "نساء عاريات" و"إيحاءات جنسية".. الكويت تُغلق معرضًا فنيًا بعد افتتاحه بساعات

تعرضت رسامة وفنانة تشكيلة كويتية لانتقادات لاذعة بعد ساعات من افتتاح معرضها الفني، لما تضمن من رسومات ولوحات اعتبرت بأنها "تجاوزت الحدود الحمراء" في المجتمع الكويتي الذي لا يزال يُنظر إليه بأنه "مُحافظ".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت عبر وسم "#إغلاق_معرض_شروق_أمين" مجموعة من الصور واللوحات التي تم التقطاها من داخل معرض الفنانة الكويتية "شروق أمين".

وكعادتهم، انقسم الشارع الكويتي بين منتقدٍ للمعرض، مؤكدين بأنه يتضمن لوحات "جريئة" لنساء عاريات وزجاجات خمر بالإضافة الى لوحات حملت إحاءات جنسية واضحة بالإضافة الى تصوير انتشار "المثلية الجنسية" في المجتمعات الخليجية.

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شروق أمين فنانة تشكيلية كويتية أغلقت السلطات الكويتية معرضها أمس لمنافاته السلوك العام.



الفنانة مغرمة برسم زجاحات الخمور وبالذات علامة تجارية محددة و دمجها مع المجتمع المحلي.



المجتمع الكويتي الموصوف بأنه الاكثر تنوعا منقسم في تقييم الحدث.#إغلاق_معرض_شروق_أمين pic.twitter.com/iSk13PVHFt — عادل !_Great KSA ⁦🇸🇦⁩ ⁦⁦ (@Adel_GKSA) January 17, 2020

فيما اعتبر القسم الآخر بأن معرض الفنانة الكويتية وكل ما يتضمنه من صور ولوحات يندرج تحت خانة حرية التعبير، وبأن الضجة التي أثيرت حوله على مواقع التواصل الاجتماعي شكّل "دعاية قوية" للمعرض وللفنانة، إذ عمد البعض على إعادة نشر لوحاتها التي نشرتها سابقًا على حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر".

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وبحسب الصور المتداولة، تسعى شروق الى طرح قضية ما تؤثر بشكلٍ أو بآخر على المجتمعات الخليجية بشكل عام والمجتمع الكويتي بشكل خاص، ولعل أبرزها "قضية زواج القاصرات" والتي صورتها بلوحات فنية.

لوحات شروق ليست خاوية بل تطرح قضايا منها كمثال التلوث البيئي، زواج الصغيرات، الزواج التقليدي، والخيانة الزوجية المثلية من قبل الزوج.. والكثير غيرها من القضايا الاجتماعية والتابوهات المسكوت عنها. يرعبهم أن يكون في الساحة امرأة تتبنى في فنها قضايا جادة وجريئة.#إغلاق_معرض_شروق_أمين pic.twitter.com/WZfr9E7SZS — أسيل عبدالحميد أمين (@AseelAmin) January 19, 2020

وفي الوقت الذي أشار بعض المغردين الى أن وزارة الداخلية الكويتية قامت بإغلاق المعرض، نشر اللواء المتقاعد حمد السريع مقطعًا مصورًا من داخل المعرض، ليؤكد أنه "تم إغلاقه من قبل وزارة الداخلية"، متسائلاً في الوقت نفسه "عن السماح منذ البداية بإقامة هذا المعرض من قبل مجلس الثقافة والفنون والآداب".

وزارة الداخليه تغلق معرض فني بسبب لوحات فنيه تحمل في طياتها إيحاءات غير مقبوله. وسؤالنا هنا الى مجلس الثقافه والفنون والاداب كيف سمحتوا باقامه هذا المعرض. pic.twitter.com/Tz1i9Yp5bi — حمد السريع (@bomshary871) January 18, 2020

ورغم إشادة المحامي ماجد الشمري بالفنانة شروق إلا أنه اعتبر الفن الذي تقدمه "بالمخالف للقانون"، قائلًا: "فعلا شروق أمين فنانة مبدعة ولكن رسوماتها تخالف القانون لأنها مخلة وهي مصرة على الاستمرار في نشر هذه اللوحات حيث إنه في 2012 تم إغلاق معرضها بعد 3 ساعات من الافتتاح لنفس الأسباب. ليست أول مرة يعني".

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وكانت منصة الفن المعاصر (كاب) التي تستضيف المعرض قد أصدرت بيانًا عقب إغلاق المعرض من الجهات المعنية الأربعاء الماضي بحجة (عدم الحصول على ترخيص) قالت فيه: "تأسف المنصة لإغلاق المعرض، وتعرب عن أملها فيما لو كان رفض مضمون المعرض قد جاء في شكل نقاش أو نقد فني، كما ينبغي دائمًا في التعامل مع الفنون والآداب، والتي تؤكد عليها الدولة دائمًا وفق ما جاء في الدستور الكويتي بالالتزام بتشجيع الثقافة والفنون".

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رد شروق أمين:

أشارت شروق أمين لوسائل إعلام محلية الى أن الفن التشكيلي يحمل في مضمونه الكثير من الرموز وهو ما يراه البعض "جرأة لا تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع".

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وقالت أمين: "بعض اللوحات أظهرت المنقبات لأني سعيت لحالة من الحوار للمرأة المنقبة وليس الإساءة لها ففي عائلتي الكثير من المنقبات، بينما بث البعض صورًا لي وأنا أحمل زجاجات عصير اشتريتها من جمعية الفنطاس، وادّعوا أنها زجاجات فودكا بالمعرض، هناك لوحات بها هذه الزجاجات تعبر عن نفاق البعض في أن يفعل ما يريد لكنه يهاجم من يفعله، وأردت بهذه الرمزية التي تمثلها الزجاجات في اللوحات أن هؤلاء المنافقين مكشوفون لأنهم يعيشون في بيوت من زجاج".

شروق أمين

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كاتبة كويتية، ولدت في أواخر ستينيات القرن الماضي، حاصلة على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة الكويت، وشهادة دكتوراه في المزج بين القصيدة واللوحة.

وعُرفت بجرأتها وإثارتها للجدل في لوحاتها التي سبق أن تم حظر بعضها في سنوات سابقة وإغلاق أحد معارضها بسبب الجرأة في العرض.

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