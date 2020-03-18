تعددت الأسباب والموت واحد.. وفاة أسطورة نادي كارديف سيتي بعد سقوطه على درج منزله

سادت حالة من الحزن في الشارع الرياضي بعد انتشار نبأ وفاة أسطورة نادي "كارديف سيتي"، بيتر ويتنغهام، الذي اعتزل منذ ما يقارب الموسمين.

وذكر بيان رسمي صادر على موقع النادي الذي ينشط بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيونشيب"، أن "ويتنغهام" توفي على أثر سقوطه من سلالم منزله ليتعرض لإصابة بالرأس أدت إلى وفاته في المستشفى منذ عدة ساعات.

​

ويعد "بيتر" أحد أهم لاعبي "كارديف" خلال العقدين الأخيرين حيث لعب للفريق في خلال الفترة من 2007 وحتى عام 2017 قبل الانتقال الى "بلاكبيرن روفرز" ليعتزل بعدها بموسم.

كان "بيتر" جزءًا من فريق "أستون فيلا" الذي فاز بكأس شباب الاتحاد في عام 2002، وبعد ذلك بعام ظهر لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

​

في أحد عشر موسمًا في "كارديف سيتي"، لعب "بيتر" 457 مباراة تنافسية وسجل 96 هدفًا، ووضعه في المركز السابع في قائمة المباريات على الإطلاق والتاسع بين الهدافين، كما حقق النادي أثناء تواجد "بيتر" معه بطولة "شامبيونشيب" في عام 2013 ، ووصلوا إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لعام 2008 ونهائي كأس الدوري 2012.

في يونيو 2017 وقع مع "بلاكبيرن روفرز" وقدم معه 20 مباراة قبل إنهاء عقده بالاتفاق المتبادل في أغسطس 2018.

​

أما على الصعيد العالمي، فقد كان "بيتر" لاعبًا دوليًا في إنجلترا تحت 21 عامًا، حيث ظهر لأول مرة ضد هولندا في عام 2004

وكان جزءًا من الفريق الذي تنافس في بطولة كأس الأمم الأوروبية تحت 21 عام 2007 التي أقيمت في هولندا.

كما سجل "بيتر" ثلاثة أهداف لفريق تحت 21 سنة، وسجل أول هدفين له في مباراة ضد ويلز قبل أن يسجل هدفه الأخير في مباراة ضد النرويج في فبراير 2006.

لمزيد من اختيار المحرر:

أحدها يعود لـ "مايكل جوردن".. رجل أعمال كندي يشتري مجموعة أحذية رياضية نادرة بمبلغ خيالي