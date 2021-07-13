تعرف على أول رائدة فضاء عربية الإماراتية نورا المطروشي

تولي دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها اهتمامًا بشؤون وقضايا المرأة حيث شكل تأسيس الاتحاد النسائي العام، عام 1975 لمؤازرة وتشجيع، من مؤسس دولة الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مع رائدة العمل النسائي الشيخة فاطمة بنت مبارك، اللبنة الأولى نحو تمكين المرأة، وتفعيل دورها في المجتمع.

وحققت المرأة الإماراتية مكاسب عديدة، في كافة المجالات وأبرزها في المجال الفلكي، حيث أصبحت الإماراتية نورا المطروشي أول رائدة فضاء عربية بعد أن قدمتها الإمارات ضمن الدفعة الثانية من رواد الفضاء الإماراتيين.

وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أن نورا ومحمد الملا شرعا في التدريب الداخلي الذي سيستمر حتى انضمامهما إلى برنامج "مرشحي ناسا لرواد الفضاء لعام 2021" في ديسمبر.

وتحمل نورا المطروشي شهادة الهندسة الميكانيكية وهي تبلغ من العمر 28 عامًا وتعمل حاليًا في شركة الإنشاءات البترولية الوطنية في أبوظبي.

ومن المقرر أن تنضم نورا المطروشي إلى برنامج ناسا لرواد الفضاء 2021 في الولايات المتحدة.

وحول هذا الإنجاز، قالت نورا: "دافعي وراء التقدم لبرنامج الفضاء الإماراتي هو حلمي منذ كنت طفلة ورغبتي في أن أصبح رائدة فضاء".

وأضافت "تدعم حكومتنا الشعب والمجتمع الإماراتي بشكل جاد، كم ان عائلتي أيضًا كانت داعمة جدًا، لذلك لا أشعر أنني واجهت أي تحديات عند التقدم لهذا البرنامج لأن الجميع كانوا داعمين للغاية هنا في الإمارات".

ومن المقرر أن تطلق الإمارات مركبة فضائية على سطح القمر بحلول عام 2024 ولديها رؤية لاستيطان كوكب المريخ بحلول عام 2117.

وقال مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي إن نورا كانت واحدة من 4300 متقدم تم تقييمهم بناء على القدرات العلمية والتعليم والخبرة العملية، ثم على التقييمات الجسدية والنفسية والطبية.

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