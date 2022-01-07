بعد تعينيه مستشارًا لملك الأردن : تعرف على الأمير راشد ومن هي زوجته؟

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسومًا ملكيًا بتعيين ابن عمه الأمير راشد بن الحسن مستشارًا له، اعتبارًا من تاريخ 6/1/2022.

كما أصدر الملك عبدالله مرسومًا ملكيًا آخرًا بترفيع الأمير راشد إلى رتبة لواء وإحالته للتقاعد.

من هو الأمير راشد بن الحسن

ولد الأمير راشد في عمان في 20 مايو 1979

النجل الأصغر والوحيد لولي العهد السابق الأمير الحسن بن طلال وزوجته الأميرة ثروت الحسن.

يبلغ الأمير راشد من العمر 43 عامًا

دراسته

أكمل الأمير راشد دراسته الابتدائية في مدرسة البكالوريا – عمان.

أكمل تعليمه الثانوي في مدرسة (هارو) في المملكة المتحدة.

يحمل الأمير راشد درجة البكالوريوس في الدراسات الشرقية من جامعة كامبريدج.

ويتحدّث اللغتين العربية والإنجليزية، ولديه معرفة باللغة الألمانية.

خدمته العسكرية

أكمل الأمير راشد دورة التكليف بالخدمة القصيرة في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست التي تم بعدها تكليفه بالجيش الأردني.

انتدب إلى الجيش البريطاني في الفترة من 1997 إلى 1998.

تخرج من كلية دفاع الناتو في دورة كبار الضباط في عام 2013، ووصل الى رتبة مقدم قائد مجموعة شرطة الدرك الخاصة التي تقدم الدعم التكتيكي والعمليات الخاصة للشرطة الأردنية والخدمات الأمنية، بالإضافة إلى توفير الحماية الشخصية لكبار المسؤولين في الأردن والمسؤولين الزائرين.

شارك الأمير راشد في عملية الكرك والتصدي للاهابيين الذين احتموا في قلعة الكرك في عام 2016.

يناير 2022 تم ترفيعه الى رتبة لواء ثم أحيل للتقاعد.

العمل والنشاطات

أكتوبر 2020 عُين رئيسًا لمجلس أمناء الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتنسيق عمليات الإغاثة في إدارة الأزمات العسكرية والحكومية والأهلية (غير الحكومية) الأردنية.

تدير الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية المساعدات للمنظمات الخيرية ومخيمات اللاجئين في الأردن.

عضويات

منذ عام 2002 : رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية الهاشمية منذ عام 2002

منذ 1999- 2007 : رئيس الاتحاد الأردني لملاكمة الهواة

منذ عام 2005 : كابتن منتخب البولو الأردني

منذ عام 2006 : عضو مجلس إدارة مركز الرصد التعاوني

منذ عام 2007 : رئيس الاتحاد الأردني للتايكوندو

حياته الأسرية

في 5 يوليو 2010 عقد قرانه على زينة شعبان، وهي واحدة من أبرز نجمات لعبة التنس في الأردن ولاعبة أولمبية سبق لها أن حملت علم الأردني في أولمبياد بكين عام 2004.

مثلت زينة شعبان الأردن في مسابقة كرة الطاولة مرتين بعد أن تأهلت لها بجدارة في التصفيات التي أقيمت قبلها، كما حققت العديد من الإنجازات على الصعيد المحلي والعربي، وتفوقت في ألعاب كرة الطائرة وكرة القدم النسوية.

أبناءه: