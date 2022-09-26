تفاصيل جديدة حول حادثة دهس فتاه في أبها

ألقت شرطة منطقة عسير القبض على شاب وفتاة لمخالفتهما الآداب العامة خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ92 التي شهدتها محافظة أبها التابعة لمنطقة عسير يوم الجمعة الماضي في حادثة عُرفت إعلاميًا بـ دهس فتاه في أبها .

ونشر الحساب الرسمي لـ الأمن العام السعودي عبر موقع التدوين "تويتر" بيانًا رسميًا للتأكيد على التحرك الرسمي بحق الشاب والفتاة بعدما ظهرا في مقطع فيديو مخالف للآداب العامة وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما بعدما تم إيقافهما بشكلٍ رسمي.

وفي الوقت الذي لم يكشف بيان الأمن العام السعودي طبيعة المخالفة التي ارتكبها الشاب والفتاة، إلا أن رواد "تويتر" في السعودية أكدوا أن الواقعة مرتبطة بالمشاجرة التي وقعت خلال احتفالات اليوم الوطني بين الفتاة ومجموعة شباب وانتهى بها الأمر بتعرضها للدهس.

وعبر وسم #دهس_فتاه_في_ابها، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر" في السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، تداول النشطاء مقطع فيديو صادم قالوا بأنه مرتبط بالبيان الصادر عن مديرية الأمن العام.

دهس فتاه في أبها

وأظهر مقطع الفيديو المتداول فتاة تتعارك بطريقة غريبة مع مجموعة من الشباب وسط الطريق العام في محافظة أبها ثم سارعت نحو أحد الشباب وبدأت بلكمه بكلتا يديها وقدميها قبل أن يتمكن من دخول مركبته بعيدًا عنها.

وبحسب الفيديو المتداول، قام أحد الشباب الذي يبدو بأنه على معرفة شخصية بإجبارها على الركوب بسيارتها لتفاجئه بالخروج من فتحة السيارة العلوية والترنح يمينًا ويسارًا وكأنها في حالة سُكر شديد.

وفي نهاية مقطع الفيديو المتداول، ظهرت الفتاة وهي مُلقاة على الأرض بعد تعرضها للدهس من قبل إحدى المركبات وسط ذهول وصراخ المتواجدين في المكان.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عن غضبهم واستيائهم من تكرار المشاهد المسيئة للمجتمع السعودي التي تهدف إلى تعكير صفو الاحتفال بالمناسبات الوطنية البارزة.

ضرب بنت في الافلاج

كما انتشر على منصات التواصل الاجتماعي قبل أيام مقطع فيديو أثار غضب السعوديين، لشابين يقوما بضرب فتاة منقبة على رأسها مما أدى إلى سقوطها وارتطامها بالأرض بقوة.

وعبر وسم #ضرب_بنت_في_الافلاج طالب المغردون بضرورة القبض على الشابين، والتشهير به ليكونا عبرة لغيرهم.

وبعد ساعات، أعلنت شرطة محافظة الإفلاج القبض على شابين ضربا فتاة في أحد الأماكن العامة وتبين أنهما مواطنان وجرى إحالتهما إلى النيابة العامة لتطبيق النظام بحقهما.

ونشرت شرطة محافظة الافلاج صورة للشابين أثناء توقيفهما عبر وكالة الأنباء السعودية وعدد من الصحف والمواقع الإخبارية السعودية.