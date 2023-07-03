تفاصيل صادمة في حادثة مدينتي.. هل دهس ضابط أمن أسرة كاملة في مصر؟

البوابة - سيطرت حادثة الدهس، التي تعرضت لها عائلة كاملة في منتجع "مدينتي" شرقي العاصمة المصرية، على أحاديث روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد إعلان وفاة الأم متأثرة بجروحها وإصابة زوجها وأطفالها الأربع.

وفي ظل غياب الرواية الرسمية من قبل الأجهزة الأمنية في مصر، انتشرت عدة روايات عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الدهس ودوافعها ومجرياتها.

وبحسب ما ورد في منصة "تويتر" عبر وسم "#حادثة_مدينتي"، فإن الضحية هي الصيدلانية بسمة علي حسنين فيما أسعف زوجها الطبيب البيطري حمدان زكي إلى المستشفى بعد تعرضه لكسور وكدمات خطيرة.

كما تم نقل أطفال العائلة بالكامل إلى المستشفى، حيث يعاني ياسين حمدان (11 عامًا) من كدمة أسفل العين، فيما يعاني الطفل الثاني نور حمدان (10 سنوات) بجرح قطعي في الفم، والثالث أحمد حمدان (7 سنوات) بكسر في القدم اليسرى.

وانتقد روّاد منصة تويتر غياب الرواية الرسمية من قبل الأجهزة الأمنية في مصر أو النيابة العامة أو الشرطة، بشأن حادثة مدينتي متسائلين عن السبب وراء التعتيم الإعلامي بهذا الشأن.

ضابط يدهس أسرة كاملة في مصر

الرواية الأولى لحادثة مدينتي، حسب تغريدات متداولة في منصة "تويتر"، وجهت فيها أصابع الاتهام نحو ضابط في الشرطة المصرية وبأنه تعمد دهس الأسرة بسارته الفارهة بعد مشادة بسبب خدش طفل من العائلة سيارته.

رواية شهود عيان

وذكر شهود عيان عبر منصات التواصل الاجتماعي أن سبب الخلاف بين العائلة والجاني كانت حينما كان النجل الأصغر للضحية يلعب بـ"سكوتر" أمام المنزل، واصطدم بسيارة جارهم ضابط الشرطة، الأمير الذي أثار غضبه ودفعه للتعدي على الطفل، ثم نزلت أسرته للذود عنه، فقاد المتهم سيارته ودهسهم جميعًا أمام منزلهم في تجمع "مدينتي" السكني.

تصريحات زوج الضحية

من جهته قال حمدان زكي، زوج الصيدلانية الراحلة، بأنه طبيب بيطري ويعمل في إحدى شركات الأدوية بالكويت، وكان برفقة عائلته في إجازة قصيرة بالقاهرة، حيث يملكون منزلًا في منطقة "19 فيلات" بـ"مدينتي" في القاهرة الجديدة.

ونفى حمدان صحة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الواقعة كانت مجرد حادثة سير، وأن الضابط صدم زوجته وأبناءه خلال قيادته داخل المدينة بسرعة زائدة، وقال أن هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، كما نفى تحرير محضر شرطة يتهم الضابط بالقتل الخطأ.

وقال حمدان أن السبب وراء الحادثة هو بعدما خدش ابنه سيارة الجاني الأمر الذي دفع الأخير لركوب سيارته ويدهس الأسرة بالكامل، متسببًا في وفاة الأم فورًا وإصابة الأطفال إصابات بالغة.

🔴 خلال الساعات الماضية، انتشرت أخبار عن واقعة قتل ضابط بالقوات المسلحة طبيبة صيدلانية دهسًا بسيارته، أول أمس، في مدينة "مدينتي" في القاهرة الجديدة، وظهرت روايتان مختلفتان، الأولى تبنتها ونشرتها الصحف والمواقع الإلكترونية المملوكة للدولة، بأن الأمر مجرد حادث سير نتيجة قيادة… pic.twitter.com/s0PRrQEYI6 — صحيح مصر (@SaheehMasr) July 2, 2023

وزارة الداخلية المصرية تنفي

في المقابل، نشرت صحيفة "مصراوي" تقريرًا بسيطًا حول الحادثة، والتي نقلت فيه البيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية المصرية والتي نفت فيه صحة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي "تزعم" أن ضابط شرطة هو مرتكب حادث الدهس في أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، الذي أسفر عن وفاة إحدى السيدات (صيدلانية) وإصابة آخرين.

وأكدت الصحيفة المصرية في تقريرها تورط ضابط شرطة في حادثة الدهس والتي تسببت في وفاة صيدلانية بعد مشادة كلامية بينه والمجني عليها.