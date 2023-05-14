البوابة - سادت حالة من الحزن في الأوساط الفنية السودانية بعد إعلان مقتل الفنانة السودانية شادن حسين مساء أمس السبت عن عمر يناهز الـ35 عامًا.

ونعى عدد كبير من الفنانين والإعلاميين السودانيين الراحلة شادن سائلين الله أن يتغمد روحها الجنة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وأطلق النشطاء عبر وسم #لا_للحرب_في_السودان على الفنانة الراحة شادن حسين لقب "مطربة الثورة" و"الحكامة شادن" وتداولوا تسجيلات صوتية لها وهي تبكي بلدها الممزق جراء القتال المتواصل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان الماضي.

ونعى المغني والموسيقي السوداني، عاطف أنيس، الفنانة الراحلة عبر حسابه الرسمي في موقع التدوين تويتر: "والنجمة عصفور الأمل هي كمان تفوت؟؟ فليغفر الله لنا، لم نحمِكِ من أعداء الجمال. نحبك يا شادن.. أحب كردفانك، وشاشاي لسانك، وعصفور حنانك، لاحول ولا قوة إلا بالله".

تفاصيل مقتل الفنانة السودانية شادن حسين

وفي ظل غياب التصريحات والبيانات الرسمية، تضارب الروايات حول مقتل "مطربة الثورة" شادن حسين في السودان، فذكر عدد من النشطاء عبر منصة "تويتر" أنها توفيت إصابتها بطلق ناري نتيجة مشادة كلامية مع مسلحين طلبوا منها مبالغ مالية.

في حين ذكر القسم الآخر من النشطاء أن قذيفة حربية سقطت على منزل الفنانة شادن حسين أدت إلى تدميره بالكامل ووفاتها على الفور.

في المقابل، ذكر أحد المغردين بأن الفنانة الراحلة شادن حسين قد تم اغتيالها بسبب تصريحاتها السابقة حول الأوضاع المأساوية في السودان وحزنها على ما يمر به الشعب السوداني من آلام وحروب.

وذكر المغرد بأن التعليقات التي كانت تنشرها الفنانة الراحلة شادن عبر حسابتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي ودفاعها المستميت عن المواطنين الأبرياء هي السبب وراء قتلها من قبل عدد من المجرمين الذين تعمدوا تخريب السودان وإغراقه في الحروب الدموية.

الفنانة شادن محمد حسين كانت من دعاة السلام ومساندة ثورة ديسمبر السلمية، وآخر موقف سجلته عبر تاريخها الفني الناصع وقوفها ضد هذه الحرب دفاعاً عن المدنيين الأبرياء.

لها الرحمة والمغفرة والعتق من النار #لا_للحرب_في_السودان pic.twitter.com/yNPZsNPoI7 — لا للحرب (@stopwarinsudan) May 13, 2023





من هي شادن حسين



• اسمها الكامل هو شادن محمد حسين، وهي فنانة ولدت في مدينة الأبيض، الواقعة وسط ولاية شمال كردفان في السودان.

• والدها هو الجنرال المتقاعد في الجيش السوداني محمد حسين.

• تلقت شادن تعليمها الابتدائي في مدرسة الشيماء النموذجية، وأنهت تعليمها الثانوي في مدرسة "السيد علي الميرغني" النموذجية.

• التحقت شادن إلى الجامعة الأهلية، وحصلت على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والبنوك.

• اشتهرت شادن بغناء تراث الأبالة وتقاليد كردفان وإيقاعاتها الشعبية، ولاقت أغانيها رواجًا بين الشباب في منصات التواصل الاجتماعي.



الحكامة شادن

لُقبت شادن حسين بـ "الحكامة شادن"، وهو عُرف بين القبائل السودانية تضطلع به المرأة للقيام بأدوار إيجابية، إذ لطالما أكدت أن أحد أدوار "الحكامة" هو إدارتها للحروب.

أكدت شادن أنها أرادت تغيير مفهوم "الحكامة" لتعلم السلام والطيبة، وتجمع من حولها على ذلك، ففي ثورة 2019 ضد نظام عمر البشير، وجدت نفسها ضمن صفوفها وشاركت في اعتصام محيط قيادة الجيش الذي أنهى عهد البشير بعد ثلاثين عامًا من الحكم.

اَخر كلمات شادن محمد حسين قبل وفاتها

اَخر ما كتبته شادن حسين، عبر صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك":

"لكل سوداني عاشق للكتابة، حنكتب ولأول مرة للأجيال القادمة، تاريخ غير مجهل وبكل الدقة والمصداقية، فأنت شاهد عيان لكل ما حصل في السودان".

