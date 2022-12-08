تفاصيل مقتل المحامية العُمانية أمل العبرية على يد طليقها

لقيت محامية عُمانية تدعى أمل العبرية مصرعها طعنًا على يد طليقها داخل محكمة قضائية في ولاية السيب الواقعة على الشمال الغربي من العاصمة مسقط.

وذكرت وسائل إعلام المحلية أن الجريمة المروّعة وقعت في محكمة السيب الابتدائية يوم أمس الأربعاء حين سدد طليق المحامية أمل طعنات متعددة ومتكررة على أماكن مختلفة من جسدها ثم لاذ بالفرار متسببًا بوفاتها على الفور.

وبعد ساعات، نشرت شرطة عمان السلطانية بيانًا رسميًا عبر حسابها على موقع التدوين "تويتر" أكدت من خلاله إلقاء القبض على المواطن المتهم بقتل طليقته بالسلاح الأبيض نتيجة خلافات أسرية بينهما مما نتج عنه وفاتها، وستعمل على استكمال بحقه الإجراءات القانونية.

جريمة قتل أمل العبرية

نشرت وسائل الإعلام المحلية في سلطنة عُمان تفاصيل جريمة قتل المحامية أمل العبرية، وذكرت بأنها توجهت صباح أمس الأربعاء نحو محكمة السيب الابتدائية من أجل الترافع في إحدى القضايا الموكلة إليها باعتبارها تعمل ضمن مكتب للاستشارات القانونية.

وفور انتهاء محاكمتها، توجهت المغدورة أمل نحو مركبتها التي كانت تصطف في الفناء الخارجي لمحكمة السيب الابتدائية، حين باغتها الجاني بطعنات قاتلة في الصدر والرقبة والبطن في مشهدٍ مروّع لم يعتد عليه المجتمع العُماني.

ونقلت وسائل الإعلام عن شهود عيان أن الجاني ركض فورًا نحو مركبته بعد تنفيذ جريمته المروعة تاركًا المغدورة غارقة في دمائها ولاذ بالفرار قبل أن تنجح الأجهزة الأمنية في العثور عليه بعد ساعات وإحالته إلى الحبس الاحتياطي من أجل اتخاذ الإجراءات الأمنية بحقه.

وبعد ورود بلاغ عن وقوع الجريمة، وصلت الأجهزة الأمنية مكان وقوع الجريمة لمباشرة تفاصيلها فيما نقلت المغدورة إلى المستشفى حيث أعلنت وافتها، تاركة خلفها أطفالًا أبرياء.

وشكّلت وفاة المحامية أمل صدمة لدى المجتمع العُماني الذي نعاها عبر منصات التواصل الاجتماعي سائلين الله أن يتغمد روحها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.