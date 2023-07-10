تفاصيل مقتل شاب أردني على يد ملثمين في أمريكا.. فيديو يوثق الجريمة

البوابة - لقي المواطن الأردني بسام الخطيب حتفه جراء عملية إطلاق نار على يد عصابة سطو مسلح في مكان عمله بمدينة ستاتين ايلاند في ولاية نيويورك الأمريكية مساء أمس الأحد، 9 يوليو 2023.

والتقطت كاميرات المراقبة اللحظة المفزعة عندما تسلل شخصان ملثمان الـ"سوبر ماركت" الذي يملكه بسام، وفتحا النار عليه بهدف السرقة، مما أدى إلى مقلته على الفور وقبل أن يفرا هاربين من مكان الحادث.

وبحسب كاميرات المراقبة المثبتة في الـ"سوبر ماركت"، وقعت الجريمة المروعة بعد الساعة السابعة مساءً في متجر يحمل اسم "مانور ديلي آند كونفينس ستور"، الذي يقع في كاسلتون كورنرز، ويعتبر وجهة تجارية شهيرة في المنطقة.

وبحسب المحققون في الجريمة، تم نقل الضحية بسرعة إلى مستشفى جامعة ريتشموند قبل أن تُعلن وفاته، إثر إصابته بجروح ناتجة عن إطلاق نار في منطقة الصدر.

بسام الخطيب

العدالة لبسام الخطيب

كشف شقيق الفقيد أنس الخطيب، أن بسام هاجر إلى الولايات المتحدة عام 2015 للبحث عن فرص عمل، واستقر في مدينة نيويورك، حيث أسس متجره الخاص في السوبر ماركت في أحد أحياء المدينة.

وذكر أنس الخطيب أن شقيقه بسام أسس عائلة صغيرة مؤلفة من طفل وطفلة، لكن الحادثة المؤلمة سببت لها خسارة فادحة وتركتها في حالة من الصدمة والحزن.

وأشار أنس إلى أن شقيقه متقاعد عسكري من مدينة إربد الواقعة شمالي العاصمة عمان.

وطالب أنس مطالبين بالعدالة لوفاة بسام المفاجئة، ودعا السفارة الأردنية في واشنطن إلى التنسيق بفاعلية مع السلطات الأمريكية، وحثها على الإسراع في التعرف على الجناة المسؤولين عن هذا العمل الشنيع والقبض عليهم.

كما تسعى أسرة الفقيد للحصول على إجابات وإغلاق الملف بمحاسبة المجرمين وطمأنة بأن المسؤولين سيقدمون إلى العدالة.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأردنية بأنها تتابع الحادث عن كثب والتحقيقات الأولية وتنتظر التفاصيل من السلطات الأمريكية، فيما أعلنت الشرطة الأمريكية أن الملثمان هربا في سيارة دفع رباعي من طراز جيب - Jeep، باللون الكستنائي، يعتقدون أنها إما جيب ليبرتي أو جيب شيروكي.

وتقول الشرطة إن السيارة المشتبه بها لا تحمل لوحة ترخيص.



فيديو مقتل الأردني بسام الخطيب