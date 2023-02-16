تفاصيل وفاة الملاكم المصري رامز حسام بالضربة القاضية

البوابة - ودّعت الجماهير الرياضية في مصر الملاكم الشاب رامز حسام الذي وافته المنية يوم أمس الأربعاء عن عمر يناهز الـ17 عامًا بعد تعرضه للضربة القاضية في ختام بطولة محلية للملاكمة أقيمت في محافظة طنطا قبل أيام.

وكان الملاكم رامز (17 عامًا) قد دخل في غيبوبة بعد تعرضه للضربة القاضية في منطقة الرأس من قِبل منافسه في المباراة النهائية لبطولة الجمهورية للملاكمة لفئة الشباب والتي أقيمت بنادي سكة الحديد بطنطا يوم الخميس الماضي.

وبعد انتهاء المباراة، شعر رامز بدوار في الرأس ليتم إسعافه إلى مستشفى جامعة طنطا بحالة خطيرة قبل أن تتدهور حالته الصحية ويدخل في غيبوبة.

وكشفت الفحوص الطبية تعرض رامز حسام لارتجاج في المخ، فقد على أثرها الوعي طوال الأيام الست الماضية، إلى أن أعلنت وفاته مساء أمس الأربعاء.

وذكرت مصادر مقربة من الملاكم الشاب أن الجنازة ستشيع في محافظة القاهرة، مسقط رأسه، بعد صلاة ظهر اليوم الخميس.

ونعت الأوساط الرياضية في مصر اللاعب الراحل رامز حسام سائلين الله أن يتغمد روحه الجنة، فيما شارك أصدقاؤه وزملاؤه في دفتر العزاء بنشر صور جمعتهم باللاعب الراحل عبر حسابتهم الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي.

عائلة رامز حسام تتوعد

من جهتها، وجهّت عائلة اللاعب الراحل رامز حسام أصابع الاتهام نحو الاتحاد العام للملاكمة وحملتها مسؤولية وفاة ابنهم.

واتهمت عائلة حسام الاتحاد بالتقصير لعدم وجود فريق طبي متخصص خلال البطولة لإنقاذه اللاعبين في حال تعرضوا لضربات قاضية أو إصابات خطيرة.

وتوجهت عائلة الراحل حسام نحو النيابة العامة وسجلت محضرًا لبدء التحقيقات بوفاة ابنهم.

وزير الشباب والرياضة ينعي رامز حسام

نعى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى اللاعب الراحل رامز حسام، ووجه بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة الشباب والرياضة، للتحقيق في الواقعة.

كما تم التواصل مع اتحاد الملاكمة، للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من توافر كافة عناصر التأمين اللاعبين خلال المباراة.

اللجنة الأولمبية المصرية تنعي رامز حسام

نعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، برئاسة هشام حطب، اللاعب الراحل رامز حسام في بيان رسمي صدر أمس الأربعاء؟

من هو اللاعب رامز حسام