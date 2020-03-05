تقارير أمريكية تزعم إصابة ولي عهد أبوظبي بفايروس "كورونا المستجد"

زعمت صحفية أمريكية وباحثة في الشأن اليمني والخليجي بأن ولي عهد أبوظبي الأمير محمد بن زايد مُصاب بفايروس "كورونا المستجد" (كوفيد 19).

تأكد لنا نقل ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد الى مستشفى كليفلاند بابوظبي ساعات مصاب بوعكة صحية ثم نقل الى حجر صحي داخلي في قصره مصاباً #فيروس_كورونا ونقل المرض عدوى من عاملة فلبينية في قصر العائلة

الشواهد توكد تواري بن زايد عن الأنظار منذ بضعة أيام #CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/A07Dl0H6r1 — Karen Ann caryl (@caryl_karen) March 4, 2020

وقالت الصحفية "كارين آن كاري" في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "تأكد لنا نقل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد الى مستشفى كليفلاند بأبوظبي ساعات مصاب بوعكة صحية ثم نقل الى حجر صحي داخلي في قصره مصابًا #فيروس_كورونا ونقل المرض عدوى من عاملة فلبينية في قصر العائلة الشواهد توكد تواري بن زايد عن الأنظار منذ بضعة أيام CoronavirusOutbreak#".

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وزعمت الباحثة الأمريكية إن الشواهد تؤكد تواري بن زايد عن الأنظار منذ بضعة أيام .

فيما نشرت القناة الإسرائيلية الـ12 ذات النبأ في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين قبل أن تقوم بحذفها في وقت لاح في غياب أي تعليق رسمي من جانب العاصمة الإماراتية.

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من جهته قال عبد الله الطويل، الذي يعرف عن نفسه بأنه ناشط حقوقي إماراتي، نقلًا عن مصدر خاص -لم يسمه- إن بن زايد يخضع للحجر الصحي بعد إصابته بالفيروس المعروف بـ"كوفيد 19".

#عاجل



وصلتني أخبار من مصدر خاص عن وجود #محمد_بن_زايد في الحجر الصحي بعد اصابته بفيروس كورونا ..



وللحديث بقية! #فايروس_كورونا — عبدالله الطويل (@AbdullahBotawil) March 3, 2020

يذكر أن وزارة التعليم الإماراتية أعلنت الثلاثاء الماضي، تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات العامة والخاصة ابتداء من الأحد المقبل، مدة أربعة أسابيع لمواجهة تفشي الفيروس.

وظهر الفيروس الغامض في الصين أول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميًا منتصف يناير الماضي، وينتشر الفيروس اليوم في أكثر من 70 دولة في العالم.

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