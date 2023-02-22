تكريمًا لأرواح الأبرياء.. بالونات حمراء تحوم فوق أنقاض زلزال تركيا

البوابة - أطلقت مجموعة من المتطوعين الأتراك مبادرة إنسانية لتخليد أرواح الأطفال الذين فقدوا حياتهم تحت أنقاض المنازل التي دمرها الزلزال المزدوج الذي هز الحدود السورية التركية في 6 فبراير 2023 وأسفر عن وفاة نحو 47 شخص وعشرات آلاف المصابين وملايين النازحين.

واختارت المجموعة تثبيت "بالونات حمراء" على أنقاض المنازل التي تهدمت على رؤوس أصحابها بسبب الزلزال المدمر مُخلفة دمارًا شاملًا في عدة المحافظات الواقعة في الجنوب الشرقي من تركيا، على الحدود مع سوريا.

الهدف من فكرة البالونات الحمراء

وجاءت مبادرة المتطوعين الأتراك بتثبيت البالونات الحمراء تخليدًا لأرواح الأطفال الذين فقدوا حياتهم في زلزال تركيا.

من جهته، كشف قائد المبادرة أوجون سيفر أوكور لوسائل إعلام محلية في تركيا عن السبب الذي دفعه للقيام بتعليق البالونات الحمراء على مجموعة من المباني المهدمة في إقليم هاتاي التركي.

وقال أوكور: "أردت أن تكون هذه المبادرة آخر هدية مني للأطفال، أردت أن أفي بواجبي الأخير تجاه هؤلاء الملائكة ونقوم بتعليق هذه البالونات".

وتابع: “في كل مرة أعلق فيها بالونًا أحمر اللون على حطام المنازل يؤلمني قلبي”، مشيرًا إلى أنه قام وفريقه بتعليق نحو 1000-1500 بالون خلال الأيام الماضية.

وأعرب أوكور عن أمله باستمرار هذه الحملة إلى أن تعم جميع أنحاء هاتي ويصلوا إلى كل منزل كان يحتضن طفلًا في يوم من الأيام.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع مبادرة البالونات الحمراء الذين رأوا بأنها تتناقض بشكل إيجابي مع اللون الرمادي المغبر للركام والمعدن الملتوي الذي كان يشكّل ذات يوم مبنى من تسعة طوابق.

زلزال تركيا

وكانت السلطات التركية، ممثلة بهئية إدارة الكوارث التركية "آفاد" قد أعلنت الأحد، 19 فبراير، وقف عمليات البحث عن ناجين في كل المناطق التي ضربها الزلزال المدمر في 6 فبراير باستثناء ولايتي كهرمان مرعش وهاتاي.

وقال رئيس الهيئة إن "انتهت جهود البحث عن ناجين في العديد من الولايات التركية لكنها مستمرة في كهرمان مرعش وهاتاي، في نحو 40 مبنى".

وحول العدد الكلي للضحايا، أعلنت الهيئة عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في تركيا جراء الزلزال إلى 41 ألفًا و20 شخصًا.