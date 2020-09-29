تكريمًا للكوادر الطبية المحاربة لـ"كورونا".. نصب دمية عملاقة وسط مدريد

رُفع الستار عن دمية عملاقة وسط العاصمة مدريد تمثل العاملين في مجال الرعاية الصحية للتعبير عن امتنان الشعب الشعب الإسباني لهم على جهودهم في الحرب ضد فيروس "كورونا" الذي لا يزال يفتك بالمزيد من الأرواح منذ مطلع 2020.

ووفقًا لـ"يورونيوز"، تصوّر الدمية "Supersanitario" والتي تعني باللغة الإسبانية "سوبر صحية" عاملة صحية ترتدي لباسها الطبي أخذر اللون وعليى كتفيها وشاح أحمر شبيه بذلك الذي يضعه "سوبر مان"، فيما طُبع على صدرها حرف "S".

ومن المقرر أن تباع نُسخ أصغر من الدمية في الأسواق الإسبانية بهدف جمع التبرعات لصالح المستشفيات في مدريد وبرشلونة.

يأتي ذلك وسط مزاعم بأن نظام الرعاية الصحية في مدريد ينهار وسط ضغوط من ارتفاع جديد في حالات COVID-19.

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من ناحية أخرى، أقيمت فى العاصمة الإسبانية مدريد، مراسم تخليد ضحايا فيروس "كورونا"، وذلك برفع أعلام إسبانيا فى أحد حدائق مدريد الشهيرة، مع استمرار انتشار الوباء في البلد الأوروبي الذي مازال يسجل قفزات في عدد الإصابات اليومية.

وأدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى إسبانيا إلى اتخاذ تدابير جديدة للحد من تفشى الوباء مجددًا، وسط مخاوف من حدوث "موجة ثانية" إذ وصل إجمالي عدد الإصابات، إلى 716.481 إجمالى حالات "كورونا".

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وتواصل السلطات الإسبانية مراقبة أكثر من 120 بؤرة نشطة على أراضيها، وبحسب السلطات فإن بؤرة الإصابات هذه مرتبطة بتنقلات عمال موسميين يشاركون فى هذه الفترة فى قطف محاصيل الفاكهة في شمال إسبانيا.

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