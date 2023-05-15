تلفزيون أردني في موقفٍ محرج.. كيف أخطأ بين العلم التركي والتونسي

البوابة - وقعت قناة المملكة الفضائية الأردنية بخطأ فادحٍ خلال تغطيتها مجريات الانتخابات العامة التركية 2023 يوم أمس الأمر الذي جعلها في موقف محرج أمام جمهورها الأردني والعربي.

وخلال تقديم أحد النشرة الإخبارية التحليلية لمجريات المشهد على الساحة التركية، عُرض العلم التونسي بدلًا من العلم التركي على الشاشة التفاعلية خلف الإعلامي الأردني طارق العاص الذي كان منشغلًا في شرح النتائج الأولية للانتخابات.

قناة المملكة تقع في خطأ محرج

وسارع أحد مشاهدي قناة المملكة، التي تُعد من القنوات الفضائية المستقلة، إلى توثيق الخطأ المُحرج الذي عرض خلال أخبار الساعة العاشرة حول (محطات داخلية وخارجية قد تغيّر سياسة تركيا)، وقام بمشاركة الصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وانتقد عدد كبير من الناشطين ما قام به مُعد النشرة الإخبارية والمسؤول عما يُعرض على الشاشة التفاعلية خلف المذيع وحملوه مسؤولية ذلك.

في المقابل، دافع آخرون عن إدارة القناة، معتبرين أن الخطأ لا بد من وقوعه، خاصة بسبب التشابه الكبير بين العلمين التونسي والتركي، وهو ما دفعهم لإطلاق النكات المرحة حول الموقف المحرج.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قناة المملكة الفضائية حتى هذه اللحظة، ولم يُعرف ما إذا سيتم تبرير هذا الخطأ الفادح أم سيتم التعليق عليه بشكلٍ رسمي من قبل إدارة القناة التي اكتفت بحذف مقطع فيديو تضمن الخطأ المحرج من حسابها الرسمي على منصة "تويتر".

يذكر أن الكثير من الناس يخلطون بين العلمين التركي والتونسي، فكلاهما باللون الأحمر ويتضمنان (هلال ونجمة) إلا أن العلم التونسي يتضمن الهلال والنجمة باللون الأحمر وسط دائرة باللون الأبيض، بينما تم تلوين الهلال والنجمة في العلم التركي باللون الأبيض.

الانتخابات العامة التركية 2023

توجه ملايين الأتراك يوم أمس الأحد، 14 مايو 2023، نحو صناديق الاقتراع من أجل التصويت على اسم الرئيس الثالث عشر لبلادهم والذي سيحكم تركيا حتى 2028، فيما سيرسم صوت آخر لهم تشكيلة البرلمان.

وبعد ليلة عاصفة عاشها الشعب التركي، اتجهت الانتخابات الرئاسية التركية إلى جولة إعادة بعد تقدم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان على منافسه كليجدار أوغلو رغم عدم نجاح أي منهما في تجاوز عتبة 50 في المئة المطلوبة للفوز بالسباق.

ومن المقرر أن تجري أول جولة إعادة تصويت في الانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري.