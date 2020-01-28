"تماسكي يا ووهان".. صينيون يهتفون معًا بعد تحولها لمدينة أشباح بسبب "الكورونا"

بعد انتشار فيروس "الكورونا المُستجد" في مدينة ووهان الصينية، والذي أدى لوفاة الكثير من الأشخاص، تحولت معقل المرض لمدينة أشباح، بعد اختفاء المواطنين من الشوارع والطرقات.

وأظهرت لقطات فيديو صورها أحد سكان المدينة شوارع المدينة وهي شبه خالية من المارة والسيارات، حيث توقفت أغلب مظاهر الحياة بها بعد إيقاف السلطات لعمل المواصلات العامة وإغلاق المدينة.

وأدى انتشار الفيروس في المدينة إلى وفاة 100 شخصًا حتى الآن بالإضافة إلى إصابة أكثر من 2714 شخص.

فيما كشف عمدة مدينة ووهان، تشو شيان وانغ، يوم الأحد الماضي عن مغادرة حوالي 5 ملايين من سكان ووهان قبل فرض (العزل الصحي) بسبب الوباء.

وصرح "تشو" في مؤتمر صحفي بأن هناك حوالي 9 ملايين شخص باقي في المدينة بعد فرض (العزل الصحي)، فيما يخضع حوالي 2700 شخص للمراقبة الصحية ومن المحتمل ارتفاع عدد المصابين في المرض.

وكانت الحكومة الصينية قد فرضت حجزًا صحيًا على ووهان وعدة مدن منذ يوم الخميس الماضي أملًا في منع الفيروس الجديد من الانتشار إلى أجزاء أخرى من البلاد.

ومع ذلك، كان العديد منهم قد غادروا المدينة بالفعل لقضاء العطلة، في حين هرع آخرون بعد إعلان العزل الى الاختباء في منازلهم.

فيما قرر عدد من سكان المدينة الى بث روح الإيجابية في أجواء مرعبة خاصة بعد أن تحولت مدينتهم الى (مدينة أشباح).

وأظهرت لقطات تداولاتها وكالات أنباء محلية في الصين سكان ووهان وهم يهتفون "تماسكي يا ووهان" بشكل موحد وهم يقفون على نوافذ وشرفات منازلهم.

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