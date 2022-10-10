تمثال بوتين العاري على مرحاض ذهبي يظهر وسط براغ

اختار مجموعة من النشطاء الاحتفال بيوم ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، الذي صادف يوم الجمعة الماضي، بطريقة ساخرة من خلال نصب تمثال عارٍ له أمام القمة الأوروبية غير الرسمية التي عقدت في العاصمة التشيكية براغ يوم الخميس الماضي.

وقبيل بدء اجتماع القمة، تجمع ناشطون في ساحة هرادزاني في براغ، لدعم سياسات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، مرديين شعارات مؤيدة للاتحاد، مستنكرين الغزو الروسي على أوكرانيا والذي بدأ في 24 فبراير 2022.

وللتعبير عن استيائهم العدوان الروسي على الأراضي الأوكرانية، حمل المتظاهرون دميتين عاريتين: إحداهما تصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جالسًا على مرحاض ذهبي، بالإضافة إلى تمثال أصغر لحليفه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو.

كما حمل المتظاهرون لافتة كتب عليها "قتلة عراة" وظهر بين المتظاهرين أشخاص يحملون لافتة كتب عليها "روس ضد بوتين"، في مشهد ساخر من الحرب الروسية على الأراضي الأوكرانية.

القمة الأوروبية غير الرسمية

يذكر أن العاصمة التشيكية براغ شهدت يوم الجمعة الماضي اختتام قمة غير رسمية لزعماء دول الاتحاد الأوروبي والتي عُقدت لبحث سُبل الاستجابة لتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفشل قادة الدول المشاركة في القمة غير الرسمية في التوصل إلى توافق بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي الذي تشكك بعض دول الاتحاد في جدوى تطبيقه.

وفي ختام القمة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن رؤساء الحكومات والدول اتفقوا على "مواصلة الوقوف بحزم بجانب أوكرانيا، وإبداء الدعم لتحديد موارد مالية جديدة لدعم كييف في حربها مع موسكو".

وذكرت أنه تم تخصيص 18.6 مليار دولار (19 مليار يورو) لمساعدة أوكرانيا، مضيفة أن الاتحاد سيبحث عن حلول جديدة لتغطية الاحتياجات المالية لكييف.

بوتين يقصف كييف

شنت القوات الروسية صباح اليوم الاثنين غارات جوية على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى أجبرت أهالي المدينة للتوجه إلى الملاجئ.

وكشفت الشرطة الأوكرانية في وقت لاحق عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 12 بجروح في حملة القصف التي استهدفت كييف ومدن أخرى.

من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الضربات الصاروخية اليوم الاثنين جاءت ردا على ما أسماه "العمل الإرهابي" في إشارة إلى هجوم السبت على جسر كيرتش الذي يربط شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا بروسيا.

