تهمة غريبة تصل لأروقة المحاكم.. التحدث عبر الموبايل أثناء ركوب الحصان

أدانت محكمة أسترالية رجلًا بتهمة غريبة أثارت جدلًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن الحادثة وقعت في شهر أكتوبر الماضي حين شاهد شرطي رجلًا يبلغ من العمر 30 عامًا يتحدث عبر هاتفه الشخصي خلال ركوبه الحصان ويسير على طريق ريفي في ولاية "ساوث ويلز" جنوب شرقي البلاد بسرعة تقديرية تبلغ 10 كم / ساعة.

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وبعدها قدم ممثل الشرطة الملف بتهمة "الاستخدام غير المُصرح به للهاتف المحمول من قبل سائق السيارة"، مضيفًا أنه في هذه الحالة تكون السيارة عبارة عن حصان، لتقوم الشرطة بفتح تحقيق بالحادثة وتوقيف الرجل والحصان.

وبعد وصول القضية الى المحاكم، أبدت القاضية استغرابها، ولكن الرجل أقر بذبنه لذا تم فرض غرامة مالية عليه.

وقالت القاضية: "وفق قواعد الطريق، يُعتبر الحصان بمثابة سيارة. والرجل لم يكن لديه جهاز ليثبت هاتفه على الحصان، فاستخدم يده للحديث بالهاتف. وهذه مخالفة".

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كما أقرت القاضية، بعد أن اعترف الرجل بذنبه، بأن هذه القضية كانت الأولى التي توجه فيها اتهامًا من هذا النوع، وأضافت: "لقد وجهت من قبل تهمة إلى شخص كان يقود حصانًا وهو ثمل".

وقال محامي الدفاع عن الرجل المتهم إن موكله أقر بأنه مذنب "لأنه اعترف بأن الحصان كان في حالة حركة أثناء التحدث بالهاتف"، ووصف المسألة بأنها "تافهة إلى أقصى الحدود"⁠.

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