توافد الحشود أمام قصر باكنغهام.. والملك تشارلز يحيي الشعب (فيديو وصور)

توافد المئات من الأشخاص إلى كونستيتيوشن هيل بجانب قصر باكهنغام في وسط لندن من اجل التعبير عن حزنهم لوفاة الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا يوم أمس عن 96 عامًا.

توافد المئات إلى قصر باكنغهام لتكريم الملكة الراحلة بالزهور

حرص العديد من أفراد الشعب البريطاني التعبير عن حزنهم من خلال الزهور والشموع وتوافدوا امام قصر باكنغهام، فيما حرصت الشرطة البريطانية من جانبها على تنظيم المتوافدين للحفاظ على سلامتهم.

الملك تشارلز يدخل القصر الملكي لأول مرة بعد توليه الحكم

من جانبه حرص الملك تشارلز ابن الملكة اليزابيث الثانية والذي أصبح رسميًا ملك بريطانيا على القاء التحية على الشعب البريطاني الذي توافد إلى القصر، وتلقي التهاني بشكل مباشر.

ورصدت العديد من المواقع الاخبارية من بينها موقع البوابة على التقاط الكثير من الصور والفيديوهات التي توثق هذه اللحظات ما بين الملك الجديد والشعب البريطاني.

وفاة الملكة اليزابيث

يُشار إلى ان قصر باكنغهام كان قد أعلن يوم أمس عن وفاة الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن 96 عامًا والتي نوفيت داخل قلعة بالمورال التي تقيم فيها منذ شهر يوليو الماضي حيث كانت تقضي اجازتها الصيفية هناك.

وكان قصر باكنغهام قد أعلن عن تدهور الحالة الصحية للملكة وبقائها تحت الإشراف الطبي، قبل ساعات قليلة من إعلان وفاتها بشكل رسمي.

وحرصت عائلة الملكة على التوافد إلى قلعة بالمورال في اسكتلندا من بينهم الأمير هاري حفيد الملكة وابن الملك تشارلز والاميرة الراحلة ديانا.