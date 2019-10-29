ثري مجهول يدفع مليون دولار مقابل شراء موقف سيارة في هونغ كونغ

تتميّز مدينة هونج كونج بناطحاتها السحابيَّة الكثيرة وكثافتها السكانية التي بلغت لنحو سبعة ملايين نسمة، حتى باتت واحدة من أكثر مدن العالم اكتظاظًا وازدحامًا الأمر الذي أدى الى ارتفاع نموها الاقتصادي وزيادة أسعار العقارات فيها.

وبسبب الزحام الشديد أصبح من الصعب جدًا على قائدي السيارات العثور على مكان آمن لركن سيارتهم به، لكن هل من الممكن أن يدفع شخص ثروة هائلة من أجل ركن سيارته، هذا ما حدث بالفعل!

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وكشفت صحيفة South China Morning Post الصينية، بأن رجل الأعمال "جوني تشانج" قام ببيع موقف سيارات صغير يسع لركن سيارة واحدة بما يعادل 969,000 دولار أمريكي لشخص لم تُعرف هويته بعد.

وبحسب الصحيفة، فإن مساحة الموقف تبلغ 12.5 متر مربع، أي أن سعر المتر المربع في هذا الموقف الصغير أكثر من سعر متوسط المتر المربع في منازل هونج كونج بثلاث أضعاف.

ويقع الموقف يقع في برج The Center في قلب هونج كونج، وهو مكان شديد الازدحام إذ تتمركز حوله شركات كبيرة مثل بنك DBS ومكتب محاماة روبرتسون.

ورفض "جوني تشانج" صاحب موقف السيارات ذكر من هو المشتري في مقابلته مع الجريدة الصينية، ولم يذكر سوى أنه باع آخر أماكن وقوف السيارات الأربعة لشخص لديه مكتب في المبنى.

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