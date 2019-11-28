ثمرة الكيوي تنهي أحلام شاب بريطاني من الإلتحاق بالجيش

فوجئ شاب بريطاني بقرار منعه من الإلتحاق بالجيش البريطاني بسبب حساسية جسمه تجاه فاكهة الكيوي.

وعبّر "جوش فونيل"، المقيم بمدينة بوغنور ريجيس، عن خيبة أمله لضياع حلمه بالانضمام للجيش.

وقال "جوش" أنه لا يعاني من أي مشاكل طبية أخرى، إلا أن الحساسية تجاه ثمرة الكيوي، قضت على حلمه، حينما رفضت الإدارة المسؤولة عن اختيار الجنود مواصلة اجراءات انضمامه للقوات البريطانية.

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وتابع في "جوش" في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "ربما وجدت نفسي أثناء العمليات في موقف أضطر معه لتناول فاكهة الكيوي، هذا هو التبرير القانوي لرفضي، لكن أعتقد أنه سبب بعيد عن الواقع".

وتعليقًا على القضية، قال متحدث باسم الجيش البريطاني لوسائل الإعلام: "بالنظر الى المهام الصعبة في قواتنا المسلحة، فإننا نضع معايير طبية عالية لضمان تلبية الجنود لمتطلبات العمل".

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