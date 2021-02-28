جاكيت بن سلمان يتصدر الترند مرة أخرى.. هل ينفد من الأسواق أيضَا؟

من الواضح أن مستخدمي "تويتر" يشعرون بالبرد، فما إن يظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بسترة شتوية حتى تنطلق التساؤلات عن نوعها وسعرها من قبل عشاق الموضة والأزياء.

وهذه المرة، لفت الأمير السعودي الأنظار له بجاكيت ارتداه خلال وصوله إلى حلبة الدرعية، وذلك في ختام سباقات "فورمولا إي" مساء أمس السبت، 27 فبراير 2021.

وأظهر العديد من المغردين شغفًا كبيرًا بالبحث عن "جاكيت" الأمير محمد بن سلمان، إذ تبين أنه يحمل العلامة التجارية الشهيرة Franck Namani.

وبحسب الموقع الرسمي للعلامة التجارية فإن سعر جاكيت الأمير محمد بن سلمان 24,449 ريال سعودي، أي ما يعادل 6.518 ألف دولار أمريكي.

ويعد هذا الظهور الثاني لولي العهد السعودي بجاكيت من علامة Franck Namani إذ سبق وأن ظهر به خلال اجتماع صندوق الاستثمارات العامة.

رسالة شكر من شركة Franck Namani" لمحمد بن سلمان

وبعدها وجهت الشركة رسالة شكر للأمير السعودي على اختياره لها وارتداء أحد تصاميمها ليزيد من شهرتها في العالم العربي وخاصة في منطقة الخليج العربي.

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ونشر الحساب الرسمي للشركة على تطبيق "إنستغرام" رسالة شكر جاء فيها: "أعزائي الزبائن، أعزائي المتابعين، شكرًا جزيلاً لكم على اهتمامكم بعلامتنا التجارية، لقد تأثرنا بشدة بهذا الأمر، ونود أن نشكر الأمير محمد بن سلمان على وضع علامتنا في دائرة الضوء، ونحن ممتنون له إلى الأبد".

وتابعت: "أردنا أيضًا أن نشكر كل من تعرف على السترة التي يرتديها الأمير والتي لفت أنظار مجتمعه لها".

كما ذهب البعض الآخر لإبراز النقش المرسوم على الشال وتشبيهه بالنقش القطري وآخرون بالنقش اليمني.

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وكشف عدد من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بأن الشال الكشميري الذي ظهر به بن سلمان هو من قماش الشاتوش. ويبلغ سعره 2,800 ريال سعودي.

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