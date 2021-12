جامعة باكستانية تتحوّل الى هوغوورتس احتفالًا بالذكرة الـ20 لأفلام هاري بوتر

نجح طلاب جامعة "‬غافرنمنت‭ ‬كولدج‭"‬ في مدينة لاهور الباكستانية في تحويل حرمهم الجامعي والذي يقدر عمره 150 عامًا إلى هوغوورتس احتفالًا بمرور 20 عامًا على إصدار روايتهم الخيالية المفضلة "هاري بوتر".

وبقاعاتها الواسعة وقناطرها المرتفعة، ذكّرت الجامعة الطلاب منذ فترة طويلة بالمدرسة السحرية التي أنشأها المؤلف البريطاني ج. ك. رولنغ.

وقال رضية علم وهي من المشاركات في الحفل: "لا أستطيع أن أصدق أنني في هوغوورتس أثناء وجودي في لاهور من جميع الأماكن، لقد كانت هذه تجربة ممتعة".

وارتدي الطلاب أزياء من "Potterverse" بما في ذلك العصي وقبعات الساحرة المدببة والقبعات السحرية، ورحب الطلاب بالزوّار في نسختهم من هوغوورتس "القاعة الكبرى" المزينة بعصي المكنسة والخفافيش.

ولم يغفل المنظمون عن عرض الموسيقى الرئيسية من أفلام هاري بوتر في الخلفية بينما كان الطلاب يجربون التعاويذ، ويلتقطون الصور وهم يرتدون "قبعة الفرز" الشهيرة، ويرتدون زي هوغوورتس.

وقال الدكتور أصغر زيدي، نائب رئيس الجامعة: "نشأ معظم هؤلاء الشباب في الوقت الذي عُرضت فيه أعمال جي كي رولينغ في الروايات ثم لاحقًا في الأفلام".

وأضاف أنه عندما يأتي الطلاب إلى الحرم الجامعي "يرون الهندسة المعمارية، فإنها تذكرهم بهوغوورتس".

وأضاف بفخر: "أعتقد أن السحر يأتي من الإلهام الذي يجلبه لطلابنا الآخرين".

كما يعرض المهرجان أيضًا ما يُعتقد أنه أول فيلم هاري بوتر من صنع المعجبين في باكستان ويحمل عنوان "The Last Follower and the Resurrection of Voldemort"، وتم إنتاجه وتمثيله من قبل الطلاب، ويأتي مع مؤثرات خاصة وقصة آسرة.

منذ إصدار رواية هاري بوتر الأولى في عام 1997، لاقت الكتب شعبية هائلة، بما في ذلك في باكستان، وباعوا أكثر من 500 مليون نسخة حول العالم.