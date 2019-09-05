جراحة أسترالية مهووسة بالوشوم.. "أتحدّى القوالب النمطيّة عن مهنة الطب"

اكتسب طبيبة أسترالية شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب شغفها البعيد كل البعد عن مجال الطب.

وأكدت الطبيبة "سارة غراي" (31 عامًا) بأنها لطالما حلمت بأن تصبح طبيبة متخصّصة في تقويم العظام، واستطاعت أن تحقق ذلك، ولكنها تملك شغفًا مختلفًا عن الطب وهو "الوشم".

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وكشفت سارة بأنها حصلت على أوّل وشمٍ لها في عمر الـ 16، وهي اليوم مغطاة بالأوشام من عنقها إلى أسفل قدميها، حتى باتت تعرف بـ"الطبيبة الأكثر وشمًا في العالم.

وقالت سارة بأنها تريد تحدّي القوالب النمطيّة المتعلّقة بمهنة الطبّ، فتقول إنّها لا تبدو كطبيبة عاديّة أو تقليديّة، وهذا ما ترغب به.

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وفي الوقت الذي تخضع فيه الطبيبة الأسترالية لفترة تدريبيّة في أحد المستشفيات في أستراليا، لكنّها تدير أيضًا، بمساعدة زوجها، مركز للأوشام باسم "Grim Raptor".

وعلّقت سارة على الموضوع قائلةً: "إذا كنت واثقًا من عملك، فأطمئنك أنّ مظهرك الخارجي غير مهم".

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