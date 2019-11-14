"جرو وحيد القرن" يصدم العالم بذيل ينمو في جبينه.. ومئات العروض لتبنيه

عثرت سيدة أمريكية من ولاية ميسوري على "جرو" فريد من نوعه لوجود "ذيل" في جبينه حتى وصف بـ"جرو وحيد القرن".

وقامت السيدة باقتياد الجرو المهجور الى مركز Mac’s Mission لرعاية الكلاب، ليتبن بأن عمره لا يتجاوز الـ10 أسابيع.

وقالت رئيسة المركز "روشيل ستيفن" بأن الجرو قد اكتسب اهتمامًا خاصًا منذ اللحظة الأولى التي انتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي حتى أنه تلقى مئات المتطوعين لرعايته.

وتابعت: "يمتلك هذا الجرو سحرًا خاصًا، فهو أجمل شيء رأيته على الإطلاق، وأنا سعيدة جدًا بأن هناك المئات يرغبون في تبينه".

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وأشارت "ستيفن" الى أن طاقم المركز قاموا بإجراء فحص بـ" أشعة إكس" منذ اللحظة الأولى التي وصل بها للمركز وتبين بأنه سليم 100% ولا يوجد أي عظام في الذيل الذي ينمو في جبينه.

وكشفت "ستيفن" بأن الأطباء البيطرين رفضوا أن يتم تبني "الجرو وحيد القرن" لأنهم يفضلون بأن ينمو قليلًا وللتأكد بأنه بات مستعدًا للانتقال الى العيش مع إحدى الأسر.

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