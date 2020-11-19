جريمة بشعة تهز الهند.. اغتصاب جماعي لـ "طفلة" ونزع رئيتها لعمل "السحر الأسود"

تعرضت فتاة تبلغ من العمر ستة أعوام للاغتصاب الجماعي قبل قتلها ورمي جثتها في إحدى الغابات في منطقة كانبور بولاية أوتار براديش يوم الأحد الماضي.

وكشفت مصادر أمنية تفاصيل مروّعة عن الجريمة وبأن المغتصبين اقتلعوا رئتي الطفلة من جسدها بعد اغتصابها وقتلها.

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وفقًا لمفتش الشرطة في منطقة كانبور ناجار الريفية "بريجيش سريفاستافا"، فقد تم استئصال رئتي الطفلة لأداء السحر الأسود، معتقدين أنه سيساعد امرأة أخرى على إنجاب طفل.

وكانت الطفلة قد غابت عن منزل ذويها الكائن في منطقة غاتامبور في كانبور في ليلة عيد "ديوالي"، 13 نوفمبر الجاري.

وتابع مفتش الشرطة: "عثرنا على اثنين من المشتبه بهم من الذين كانوا يعيشون في قرية الضحية، ونعتقد أنهما متورطان في الحادث، لذلك قمنا باعتقالهما".

وأردف يقول: "اعترف المشتبه بهما بالجريمة عند استجوابهما، وأفاد أحدهما بأن عمه قد دفع لهم لارتكاب الجريمة. وكانا ثملين قبل ارتكاب الجريمة وحاولا اغتصابها ثم قطعوها وأخذوا رئيتها ليعطوه للعم".

وأوضح أن استئصال الرئتين مرتبط بـ"طقوس خرافية" قام بها عم أحد المتهمين، الذي لم يتمكن من إنجاب طفل من زوجته.

وأضاف: أحد المتهمين قال إن العم لم يكن قادرًا على إنجاب طفل منذ أن تزوج في عام 1999. لذلك اتبعا توجيهات عمه وأخذ بعض المال، ارتكبا هذه الجريمة"، مشيرا إلى أن "الشرطة ألقت القبض على العم وزوجته".

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