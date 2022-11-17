"جريمة تهز الكويت.. شاب يقتل والدته طعنًا بالسكين"

أقدم شاب كويتي على طعن والدته بالسكين حتى الموت داخل منزلهما في ضاحية أم الهيمان على ساحل الخليج العربي في محافظة الأحمدي، شرقي الكويت.

ونقلت وسائل إعلام محلية في الكويت عن مصادر أمنية أن الشاب الكويتي سدد 36 طعنة في أنحاء متفرقة من جسد والدته مستغلًا عدم وجود أحد داخل المنزل باستثناء والدته ووالده فيما كانت شقيقته خارج المنزل.

ولدى عودة شقيقة الجاني إلى المنزل، وجدت والدتها جثمة هامدة وغارقة بدمائها لتتصل فورًا بالأجهزة الأمنية التي حضرت فورًا إلى مكان جريمة القتل وبدأت تحقيقاتها الرسمية.

وذكرت المصادر الأمنية أن الأم الضحية تحمل الجنسية الباكستانية، فيما تم ضبط الجاني والذي تبين بأنه من مواليد عام 1997 فيما تم التحفظ على أداة الجريمة المستخدمة في جريمة القتل المروعة.

وأشار المصدر إلى أن التحاليل الطبية التي أجريت للجاني كشفت بأنه لم يكن متعاطيًا لأي مواد مخدرة، فيما كشف رجال إدارة بحث وتحري محافظة الأحمدي أن لدى الشاب ملف في الطب النفسي وجرى تشخيصه بمرض انفصام شخصية الأمر الذي يجعله غير مدرك لما يصدر عنه من تصرفات وسلوكيات.

وذكر المصدر أن التحقيقات انتهت إلى أن المتهم تنتابه حالات انفصام كثيرة، لذا فإن الأسرة خصصت له سكنًا مستقلًا داخل منزل العائلة.

وتمت إحالته الجاني إلى الطب النفسي لتقديم الرعاية الصحية.