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جريمة صباح السالم وتطور صادم...من المسؤول؟

منشور 11 أيّار / مايو 2021 - 08:37
جريمة صباح السالم
جريمة صباح السالم

21 يوم مضت على الجريمة البشعة التي هزت الكويت وعُرفت بـ جريمة صباح السالم والتي راح ضحيتها الفتاة فرح حمزة.

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اليوم عُقدت أول جلسة في محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم الأول والذي قتل فرح أمام إبنتها وطفل آخر طعناً بالسكين في صدرها. مع بدء المحاكمة أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه بخطف وقتل المغدورة فرح اكبر على الرغم من أنه تم تداول تصريح سابق له بأنه اعترف بجريمته القذرة.

وقال المتهم تحديداً "أعمل في استخبارات الجيش.. وأدرس علم النفس.. ولم أخطف ولم أقتل ولم أهدد"....وبناءاً على ذلك تم تأجيل المُحاكمة إلى 25 من الشهر الحالي لحين استدعاء ضابط الواقعة...وخلال الجلسة الأولى كان دفاع المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان قد طالب بتعويض المدني بمبلغ وصل لـ 5001 دينار مؤقتاً وطالب بتطبيق عقوبة الإعدام.

الجمهور بدوره استنكر هذه المماطلة في القضية وكانت التعليقات "براءه اقسم بالله هذي سقطه بالقضاء الكويتي وخطر على اهل الكويت وبناتهم الله يحفظهم لان فيه مثله كثير راح يشوفون انه طلع منها وراح يقولون ما راح يصير لنا شي"...وعلق آخر "لما كنت أقول أغلب اللي يشتغلون بالجيش والاستخبارات يستغلون امكانياتهم محد صدقني .. يتجسسون حتى عالايفونات مو بس تعقب سيارات .. كاميرات الايفون يفتحونها ويشوفون كل شي وواثقين مليووون بالمية انهم بيطلعون منها وهذا القاتل أكبر دليل ع الثقه هذي والعنجهية"...

بداية جريمة صباح السالم

كشف وكيل المجني عليها عن بداية معاناة الراحلة مع الجاني، مبينا أنها قبل نحو 4 أشهر فوجئت به وهو يستخرج بياناتها الخاصة بعدما التقط لوحة مركبتها، وحاول الاتصال بها، وعندما اشتكت عليه حضر وزعم رغبته في الزواج منها، فتم إبلاغه بأنها متزوجة وتم أخذ تعهد عليه بعدم التعرض لها.

وأضاف القطان أن الجاني وبعدما سئم من صد المجني عليها قام بمراقبتها حتى تتبعها قبل نحو 3 أشهر خلال خروجها مع والدتها في ضاحية الشهداء، حيث تجرأ على اعتراض المركبة وقام بخطفها، وعلى ضوء ذلك تم تسجيل جناية خطف بالإكراه بحقه.

وتابع أنه بعدما أخلي سبيل الجاني في هذه القضية قام بالضغط على المجني عليها وشقيقتها المحامية من أجل التنازل عن القضية وقام بتهديدهما، وإزاء ذلك توجهتا إلى إدارة المباحث الجنائية لتسجيل قضية تهديد بحقه، وهناك حاول دهسهما بمركبته بشهادة أحد ضباط الإدارة، وهنا تم تسجيل قضية شروع بالقتل ضده.

وكشف القطان أن المجني عليها تعرضت قبل 3 أيام من مقتلها لاعتراض من المتهم عند توجهها إلى فرع أحد البنوك في منطقة الدعية، وتجرأ على الاعتداء عليها بالضرب، اعتراضا على تسجيلها قضية شروع بالقتل ومضيها بإجراءات قضية الخطف التي حدد النظر فيها أمام محكمة الجنايات في شهر مايو المقبل.

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