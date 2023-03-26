جريمة قتل تهز مصر: ذبح مؤذن بسكين داخل المسجد عقب صلاة التراويح

البوابة - شهدت منطقة الورديان، غربي مدينة الإسكندرية في مصر، جريمة قتل مروّعة راح ضحيتها مؤذن متطوع على يد بلطجي بعد أداء صلاة التراويح في أول جريمة قتل تقع في شهر رمضان 2023.

وسادت حالة من الحزن والصدمة لدى أهالي الورديان بعد جريمة قتل الشيخ حسن الكومي على عتبات جامع "محمد حسن"، طعنًا بسلاح أبيض وجهه له شاب يدعى بوده عقب الانتهاء من صلاة تراويح ثاني أيام رمضان.

جريمة قتل مؤذن تهز مصر

تلقى مأمور قسم شرطة مينا البصل بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بمقتل أحدهم أمام مسجد محمد حسن بالورديان لتتوجه فرقة أمنية ترافقها سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وأوصت بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وسؤال شهود العيان، والتحفظ على السلاح المستخدم وإرساله إلى المعمل الجنائي.

وكشفت المعاينة والتحريات الأولية بأن المغدور به هو الشيخ حسن الكومي الذي قتل على يد الشاب بوده لوجود خلافات سابقة بين المجني عليه ووالد المتهم لرفضه تولي الأخير مهمة رفع الأذان بالمسجد.

الصور الأولى من مسرح جريمة مقتل مؤذن في مصر

وذكر شهود عيان بأن المغدور به اختلف مع والد الجاني لرفضه السماح للأخير برفع الأذان على غير رغبة رواده، وهو ما تحرر به محضر مسبقًا، ليقدم ابنه على قتل المؤذن عقابًا له لمنع والده من رفع الأذان.

وقبل ساعات من وقوع الجريمة، ذكر شهود عيان بأن مشادة كلامية وقعت بين المغدور به ووالد المتهم قبل صلاة المغرب، لرفض الأخير أداء المذكور للأذان.

وبعد انتهاء صلاة التراويح، فوجئ الشيخ حسن الكومي بضربة سكين غادرة وجهها المدعو بوده ناحية رقبته أدت إلى وفاته على الفور.