جريمة مأساوية بـ"جازان".. شاب يقتل أخته بطعنات غادرة مزقتها أشلاء في منزل زوجها

أقدم شاب ثلاثيني بمحافظة ضمد بمنطقة جازان بالسعودية على قتل شقيقته الصغرى في منزل زوجها وبحضنها طفلها شادي.

وقالت مصادر أمنية إن القاتل ذهب إلى منزل شقيقته أثناء غياب زوجها، مشيرة إلى أنها رفضت دخوله، ما دفعه إلى كسر الباب وتسديد لها طعنتين بالصدر وأخرى باليد أردتها قتيلة على الفور.

وأوضحت المصادر، أن الضحية في العقد الثاني من عمرها، وأم لطفلين، مشيرة إلى أن شرطة محافظة ضمد تمكنت من القبض على القاتل في وقت وجيز.

ولم تكشف المصادر أسباب الخلاف الذي أدى إلى الحادث.

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ووصف والد المغدورة إبراهيم بن علي مهدي ما أصابه وأسرته بالمصيبة العظمى حيث أن والدتها تعيش صدمة نفسية قاسية من هول ما حدث مهدي أن ابنه تناول وجبة الافطار مع والدته ولم تظهر عليه أي بوادر حينها.

وقال الأب بأنه تلقى اتصالًا من زوجته أثناء تواجده بالعمل تستنجد به وتطلب منه الذهاب إلى منزل ابنتها الضحية بعد أن تأكدت أن ابنها قد تأبط شرًا وهو يطرق باب منزلها على خلاف العادة ولم يوفق الأب في إنقاذها حيث وجدها ملقية على الأرض ملطخة بالدماء وقد فارقت الحياة وبجوارها طفلها شادي الذي لم يكن بمقدوره سوى البكاء واحتضان ما يمكن احتضانه من جسدها وكأنه يدرك أنه الوداع الأخير لحضن والدته.

وأشار والد الضحية أن ابنته حديثة التخرج من الجامعة تخصص هندسة ولديها طفلين الأكبر إبراهيم الذي يحمل اسمه ويدرس بالصف الأول الابتدائي والأصغر شادي ثلاث سنوات كان في حضنها أثناء الحادثة الا أنه لم يصب بأذى وأضاف بعد أن اطمأنت ابنته أضواء من ذهاب ابنها الى المدرسة وزوجها إلى العمل عادت لتنام قليلًا إلا أن القدر لم يمهلها بعد أن ساق شقيقها محمد ليكتب بذلك النهاية الأليمة لابنته التي كانت مقربة من أمها ومحببة لدى الجميع مطيعة لزوجها بارة بوالديها بل كان لها أيادي خفية في الجانب الإنساني.

وذكر المتحدث الرسمي لصحة جازان محمد دراج بأنه في تمام الساعة 9 صباح وصلت امرأة في العقد الثاني من عمرها لطوارئ مستشفى ضمد العام وعمل لها الإسعافات الأولية ولكنها فارقت الحياة أثر الطعنات المتفرقه بجسدها وتم استدعاء الجهات الأمنية ذات الاختصاص وتم وضع الجثمان بثلاجة الموتى بالمستشفى.

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