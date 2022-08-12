جريمة مروعة تهز العراق .. شاب قتل أخيه لتغييره كلمة سر الواي فاي

شهدت محافظة الناصرية الواقعة في محافظة ذي قار جنوبي العراق جريمة قتل مروّعة راح ضحيتها شاب على يد شقيقه بسبب تغييره الرمز السري لشبكة الانترنت الخاصة بالمنزل (واي فاي).

وكشف مصدر أمني من شرطة محافظة ذي قار مُلابسات الجريمة المروعة التي ادعى ذوي المقتول أن حادثًا أليمًا تعرض له أثناء تنظيف زجاج المنزل الأمر الذي تسبب في قطع الحبل الشوكي ثم وفاته.

وخلال التحقيق في ملابسات الحادثة، تولد لدى شعبة مكافحة جرائم الناصرية شكوك بوجود جريمة قتل، وبعد جمع المعلومات وحال حضور شقيق المجني عليه ( أ . ع . خ ) البالغ من العمر 22 عامًا إلى شعبة المكافحة تم توجيه الاتهام إليه، وفتح تحقيق ومواجهته بالأدلة والبراهين المتوفرة ضده.

وخلال استجواب شقيق المجني عليه اعترف بارتكاب الجريمة، إثر خلاف مع شقيقه حول تغيير رمز شبكة الإنترنت، وقيامه بطعن المجنى عليه بسكين مطبخ وحاول إخفاء الجريمة التي ارتكبها.

وبناء على اعترافات المتهم في الجريمة، قرر قاضي التحقيق توقيفه استنادًا إلى المادة 405 من قانون العقوبات العراقي لإكمال التحقيق وفق الأصول.

جريمة قتل الناصرية العراق

وأثارت جريمة الناصرية ضجة واسعة في الشارع العراقي الذي طالب بإنزال أقسى العقوبات بحق المتورط بالجريمة من خلال عدة تغريدات غاضبة شهدتها منصات التواصل الاجتماعي اليوم.

وعبر مغردون عن غضبهم واستيائهم من ارتفاع مستوى الجريمة المجتمع العراقي في الفترة الأخيرة، متحدثين عن التعديات الخطيرة التي بلغتها ظاهرة العنف المجتمعي ولا سيما الأسري منه.

مدينة الناصرية

مدينة عراقية تقع في جنوب شرق العراق على نهر الفرات وهي مركز محافظة ذي قار.

تعد الناصرية من أكبر المدن المأهولة بالسكان بعد العاصمة بغداد والموصل والبصرة.

تأسست الناصرية من قبل الشريف الحجازي ناصر الأشقر باشا السعدون.

تسمية مدينة الناصرية

الناصرية: سميت المدينة بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها ناصر باشا السعدون وهو الاسم المتداول حاليًا.