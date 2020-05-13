جسده الضخم لم يشفع له.. "كورونا" يطيح بلاعب "سومو" ياباني

لقي مصارع السومو الياباني "شوبوشي" مصرعه بعد إصابته بفيروس "كورونا" المُستجد عن عمر يناهز الـ28 عامًا.

وقالت رابطة السومو اليابانية إن مصارع السومو "شوبوشي"، واسمه الحقيقي "كيوتاكا سيوتاكي"، توفي في وقت مبكر من صباح الأربعاء بسبب فشل متعدد في أعضاءه الحيوية بسبب فيروس "كورونا".

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وأصبح "شوبوشي"، وهو أحد أعضاء فرقة ساندمان من ولاية ياماناشي، أول مصارع سومو يموت بعد إصابته بالفيروس في 10 أبريل الماضي.

وقالت الرابطة بأن حالة اللاعب ساءت في 19 أبريل وتمت معالجته في وحدة العناية المركزة في مستشفى في طوكيو لكنه لم يتمكن من النجاة.

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وقال "هاكاكو" رئيس رابطة السومو اليابانية: "يمكنني فقط أن أتخيل مدى الصعوبة التي واجهها، وهو يكافح المرض لأكثر من شهر، ولكنه كان يتحمل الألم بشجاعة وقاتل المرض حتى النهاية".

وتابع: "قبل وفاته بأيام قال بأن كل ما يريده هو أن يستريح بسلام".

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يذكر أن "شوبوشي" بدأ مسيرته الاحترافية في السومو في العام 2007 وكانت أفضل نتائجه عندما احتل المركز 11 في تصنيف منافسات الدرجة الرابعة.