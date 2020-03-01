"جلسة الإحماء الرياضي".. مشجعات يقاطعن اجتماعًا رسميًا لمنح البرلمان الروسي حصة تدريبية

شهدت الجلسة الرسمية لمجلس مقاطعة "لينينغراد أوبلاست"، إحدى الكيانات الفدرالية في روسيا، تدخلًا "رياضيًا" نفذته مجموعة من المشجعات.

والتقطت عدسات الكاميرا المشجعات وهنّ يقتحمنّ الاجتماع الرسمي لتمرين أعضاءه على تدريبات إحماء بدنية.

وأجرت التدريبات مجموعة من المشجعات من جامعة مقاطعة لينينغراد التي تحمل اسم "بوشكين"، والحاصلات على الميدالية البرونزية في مسابقة التشجيع.

وأعجب النواب بهذا التقليد واقترحوا أن تتكرر مثل هذه الفعاليات الرياضية.

وعقب "الإحماء الرياضي" انتقلت الجلسة إلى القضايا مناقسة بقية المواضيع على جدول الأعمال، حيث ناقش النواب نتائج العام الماضي والذي حمل عنوان "الحياة الصحية" في مقاطعة لينينغراد⁠.

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