جلسة تصوير عروسين في بركة وحل .. ومعلقون: بروفة لحياتهم المستقبلية

خضع عروسان من مصر لجلسة تصوير مميزة وغير مألوفة باللعب في الطين كسرا بها المشهد المألوف في جلسات تصوير الأزواج بالوقوف في مكان مزين بطريقة أنيقة وكلاسيكية.

وحظيت صور جلسة تصوير العروسين باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن تفاجئهم بالطريقة التي جلسا ورقصا وضحكا وهما مغطسان بالوحل.

جلسة تصوير عرسان في الوحل 😐

عرفين ماذ سايحدث لهم في المستقبل من اول يوم pic.twitter.com/TkgiSXTB8K — عزيز اسكندر (@zuj45AWWUxIZaHa) October 6, 2021

وظهرت على العروسين ملامح السعادة الغامرة وهما يلعبان في الطين، ويدفع كل منهما الآخر ليسقط في الطين، وتمتلئ ملابسهما بالوحل، وسط تفاعلات كبيرة من الفكرة التي اعتبرها الكثيرون مجنونة لنوعية جديدة من فوتوسيشن حفلات الزفاف.

وكعادتهم انقسمت آراء المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي حول جلسة التصوير الغربية، فمنهم من اعتبرها "لفت أنظار" وتصدر الترند.

جلسة تصوير عرسان في الوحل 😐



مش عارف مستعجلين على الطين ليه ؟! pic.twitter.com/CnEckL7GWj — وجهة نظر (@Mo2ElSharkawy) October 5, 2021

في حين عبر الكثير من المعلقين عن إعجابهم بفكرة أول فوتوسيشن لحفل زفاف في الوحل.

وكتب أحدهم: "هذا يومهم، ومن حقهم ان يفرحوا بالطريقة التي تعجبهم ما دام لم يتجاوزوا ولم يؤذوا أحد، ليلة واحدة في العمر، وقد تكون مميزة في رايهم بهذا الشكل، واضح الفرحة تطغي عليهم وهذا المهم".

وكتب آخر: "ما شاء الله، اللهم احفظهم واسعدهم واصرف عنهم السوء ما شاء الله حلوين مزيانين الزوز تبارك الله".

في حين علق حساب آخر على الصور: "بصراحة صور غلسة جدًا بيشوهوا ذكريات وصور هيشوفوها أحفادهم وأولادهم، وعلق حساب آخر: "الحياة الزوجية مطينة بطين وهايدي بروفة للناطرين".