جلسة علاج بـ"الصفع" تودي بحياة امرأة حاولت الشفاء من السكري

لقيت وفاة سيدة مُسنة مصرعها على يد مُعالج صيني بعد أن لجأت له ليشفيها من مرض السكري عبر جلسة "العلاج بالصفع"!

ويواجه المُعالج الصيني "هونغ تشي شياو" (56 عامًا) تهمة القتل غير العمد عقب وفاة "دانييل كارغوم" (71 عامًا) من مدينة ساسكس البريطانية، خلال دورة للعلاج بالصفع، في فندق كليف هاوس في ويلتشير.

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وبحسب وسائل صحيفة "ميرور" البريطانية فقد تضمن العلاج المثير للجدل تعرض المرضى للصفع بقوة، ولجأت السيدة "غوم" له في محاولة لعلاج مرض السكري الذي تعاني منه.

وبعد التحقيق، منحت النيابة العامة لشرطة وليتشير إذنًا بتوجيه تهمة القتل الخطأ عن طريق الإهمال الجسيم للمعالج، وقد صدر أمر القبض عليه في محكمة الصلح في سالزبوري يوم 4 أكتوبر الجاري، وتبين أنه يقيم في كاليفورنيا، لكن شرطة يلتشير أكدت أنها ستعمل مع الوكالات والهيئات المعنية لتقديمه للمحاكمة.

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وتم إطلاق سراح شخصين آخرين خضعا للتوقيف والاستجواب وقت وقوع الحادث دون أي إجراء آخر يحقهما، كما لم يتم اتهام الفندق بارتكاب أية مخالفات.

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