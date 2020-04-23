جمعية خيرية باكستانية تقدم لحم "النعام" الفاخر للفقراء في رمضان

تستعد جمعية خيرية في مدينة كراتشي الباكستانية الى تقديم وجبة سحور فاخرة للمسلمين خلال شهر رمضان المبارك.

وسيقوم كادر مؤسسة الجعفرية لإدارة الكوارث الخيرية بتسوية (لحم النعام الأحمر) في قدور وتقديمه مع الحمص والكاري لأكثر من 500 من السكان في وجبة السحور تمامًا كما قاموا به في العام الماضي.

​

ويعتبر النعام غالي الثمن وليس من المعتاد أكله في باكستان لارتفاع سعره.

وقال ظفار عباس الأمين العام لمؤسسة الجعفرية لإدارة الكوارث: "دعم أثرياء المدينة في تقديم هذه الأطباق الفاخرة للفقراء الذين لا يملكون المال لشراء لحم النعام".

​

وأشار عباس الى أن خطة المؤسسة الخيرة تشمل تقديم لحم الغزال وأطباق غالية أخرى في الأيام المقبلة خلال شهر رمضان.

وقال محمد حسين، الذي يعمل سائقًا لشاحنة: "شعور جميل، لم آكل (النعام) من قبل".